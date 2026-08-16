VL: Matthews erlöst Unterliederbach in der Nachspielzeit

Justin Matthews schießt in der Nachspielzeit das goldene Tor zum 3:2-Heimsieg. – Foto: Björn Franz (Archiv)

Main-Taunus. Der VfB Unterliederbach hat in der Verbandsliga den nächsten wichtigen Erfolg gefeiert. Gegen die TSF Heuchelheim setzte sich der Aufsteiger in einer dramatischen Schlussphase mit 3:2 durch. Nachdem der VfB lange wie der sichere Sieger aussah und zwischenzeitlich mit 2:0 führte, glich Heuchelheim in der 88. Minute aus. In der Nachspielzeit sorgte Justin Matthews schließlich doch noch für den umjubelten Siegtreffer.

Der VfB erwischte einen starken Start und übernahm auf heimischem Platz von Beginn an die Kontrolle. Unterliederbach spielte druckvoll nach vorne und ließ Heuchelheim zunächst kaum zur Entfaltung kommen. „Wir sind gut ins Spiel gestartet und waren von Anfang an die dominante Mannschaft“, bilanzierte VfB-Sportdirektor Patrick Barnes die Anfangsphase.

Die Überlegenheit wurde in der 21. Minute erstmals belohnt. Nach einer Ecke stieg Marco Aires im Strafraum am höchsten und köpfte zur 1:0-Führung ein. Auch danach blieb der VfB die aktivere Mannschaft und brachte den knappen Vorsprung sicher in die Halbzeitpause.

VfB verliert die Spannung

Nach dem Seitenwechsel schien Unterliederbach zunächst dort weiterzumachen, wo es vor der Pause aufgehört hatte. In der 53. Minute erhöhte Emre Danaci auf 2:0 und verschaffte dem VfB eine komfortable Ausgangslage. Doch mit der deutlichen Führung ließ die Konzentration der Gastgeber nach. Barnes bemerkte bereits kurz nach Wiederbeginn, dass seine Mannschaft nicht mehr dieselbe Intensität auf den Platz brachte. „Nach der Pause habe ich schon gespürt, dass das Team nicht mehr die selbe Spannung mitbringt“, erklärte der sportliche Leiter. Der Treffer zum 2:0 sorgte zudem für eine trügerische Sicherheit. „Nach dem 2:0 haben sich unsere Jungs schon viel zu sicher gefühlt“, sagte Barnes rückblickend.

Heuchelheim kämpft sich zurück

Die Gäste nutzten die nachlassende Spannung beim VfB und kamen nur fünf Minuten nach dem zweiten Unterliederbacher Treffer zum Anschlusstreffer. Noel Mehari verkürzte in der 58. Minute auf 1:2. Danach entwickelte sich eine zunehmend offene Partie. Heuchelheim erhöhte den Druck und drängte auf den Ausgleich, während Unterliederbach immer mehr Mühe hatte, die Führung zu verteidigen.

„Nach dem Anschlusstreffer hat Heuchelheim richtig gedrückt und dann auch verdient das 2:2 gemacht“, musste Barnes anerkennen. Tatsächlich fiel der Ausgleich kurz vor Schluss: Luca Krieger traf in der 88. Minute zum 2:2 und schien dem VfB den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand zu reißen.

Matthews bringt die Erlösung

Doch die Partie hatte noch eine letzte Wendung parat. In der dritten Minute der Nachspielzeit schlug der VfB noch einmal zu. Justin Matthews erzielte das 3:2 und ließ die Unterliederbacher Spieler und Anhänger jubeln. „Es war klar, dass in den Schlussminuten noch ein Treffer fällt, nur fraglich auf welcher Seite“, sagte Barnes über die dramatische Schlussphase.

Diesmal fiel das entscheidende Tor auf der richtigen Seite. Nach dem Abpfiff war die Erleichterung beim Aufsteiger entsprechend groß. „Nach dem 3:2 war natürlich pure Erleichterung bei uns“, erklärte Barnes.