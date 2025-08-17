Bekommt in dieser Spielszene noch den Fuß dazwischen, außerdem schießt er den VfR Groß-Gerau im Verbandsliga-Derby in Führung: Paul Weller (rechts) im Duell mit Walldorfs Otman Jaatit. Foto: Uwe Krämer

VL: Matchplan des VfR Groß-Gerau geht auf Walldorf II braucht 96 Minuten bis zum ersten Torschuss +++ Da hatte der VfR das Derby schon entschieden.

GROSS-GERAU. Die Mannschaft, die fußballerisch mehr zu bieten und deshalb großteils die Hoheit im Mittelfeld hatte, brauchte fast 96 Minuten bis zum ersten Torschuss. Der brachte dem SV Rot-Weiß Walldorf II zwar auf Anhieb einen Treffer von Enes Atug. Aber das Verbandsligaspiel beim VfR Groß-Gerau war längst entschieden: Die Heimelf gewann das Derby mit 2:1 (0:0), weil sie eben in der entscheidenden Disziplin des Fußballs, dem Toreschießen, besser war als die harmlose Walldorfer U23.

Walldorf findet keine Lösung gegen tief stehende Abwehr

„Wir hatten einen Matchplan, und der ist aufgegangen“, sagte Gaetano Bauso. RWW-Trainer Marco Eckert resümierte: „Der Gegner hat verdient gewonnen.“ Bauso hatte einen SV Rot-Weiß erwartet, der aus dem zentralen Mittelfeld mit gechippten Pässen versuchen würde, hinter die Abwehrreihe zu kommen. „Und da ist es einfach so, dass sich eine tief stehende Abwehr ein bisschen sicherer fühlt“, erklärte der Trainer. „Dagegen haben wir keine Lösungen gefunden“, sagte Eckert: „Wir hätten da viel schneller sein müssen, uns besser auch ohne Ball bewegen müssen.“ Stattdessen sei seine Mannschaft viel zu behäbig gewesen. Also war es an und in Gegners Strafraum vorbei mit dem Walldorfer Spiel. Es den Rot-Weißen dort so schwer wie möglich zu machen, „war so’n bisschen unser Plan“, sagte Bauso.