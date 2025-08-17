VL: Matchplan des VfR Groß-Gerau geht auf

GROSS-GERAU. Die Mannschaft, die fußballerisch mehr zu bieten und deshalb großteils die Hoheit im Mittelfeld hatte, brauchte fast 96 Minuten bis zum ersten Torschuss. Der brachte dem SV Rot-Weiß Walldorf II zwar auf Anhieb einen Treffer von Enes Atug. Aber das Verbandsligaspiel beim VfR Groß-Gerau war längst entschieden: Die Heimelf gewann das Derby mit 2:1 (0:0), weil sie eben in der entscheidenden Disziplin des Fußballs, dem Toreschießen, besser war als die harmlose Walldorfer U23.
„Wir hatten einen Matchplan, und der ist aufgegangen“, sagte Gaetano Bauso. RWW-Trainer Marco Eckert resümierte: „Der Gegner hat verdient gewonnen.“ Bauso hatte einen SV Rot-Weiß erwartet, der aus dem zentralen Mittelfeld mit gechippten Pässen versuchen würde, hinter die Abwehrreihe zu kommen. „Und da ist es einfach so, dass sich eine tief stehende Abwehr ein bisschen sicherer fühlt“, erklärte der Trainer.
„Dagegen haben wir keine Lösungen gefunden“, sagte Eckert: „Wir hätten da viel schneller sein müssen, uns besser auch ohne Ball bewegen müssen.“ Stattdessen sei seine Mannschaft viel zu behäbig gewesen. Also war es an und in Gegners Strafraum vorbei mit dem Walldorfer Spiel. Es den Rot-Weißen dort so schwer wie möglich zu machen, „war so’n bisschen unser Plan“, sagte Bauso.
Der VfR indes hätte früh führen können, als Christoph Haddad nach einem Flankenlauf von Ilias Benazza an RWW-Torhüter Justus Schuchmann scheiterte (5.). Als die Groß-Gerauer ihre abwartende Haltung aufgaben, zugleich die Rot-Weißen ihren Vollgasfußball etwas drosselten, kam die Heimelf besser ins Spiel. Insbesondere in der zweiten Halbzeit traute sich das Bauso-Team mehr zu. Nicht mehr dabei war Torhüter Ayumu Sato, der sich bei einem Zusammenprall eine Gesichtsverletzung zuzog (45.).
Haddad traf aus guter Schussposition den Ball nicht voll, sodass Schuchmann die Kugel noch aus dem Eck fischen konnte (60.). Neun Minuten später strebte Paul Weller über eine verwaiste rechte Walldorfer Abwehrseite, um ins lange Toreck zu treffen – 1:0. Als Benazza sah, dass Schuchmann etwas zu weit vor seinem Tor stand, zog er einfach mal aus gut 30 Metern ab – 2:0 (85.). Ärgerlich fand Bauso das Gegentor: „Das war sehr naiv verteidigt.“
Tore: 1:0 Weller (69.), 2:0 Benazza (85.), 2:1 Atug (90+6.). Schiedsrichter: Haustein (FC Großen-Buseck). Zuschauer: 200.