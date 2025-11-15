VL LIVE: Zeiskam gewinnt Topspiel, Basara erfüllt Pflichtaufgabe

Tabellenführer Mechtersheim bleibt weiterhin auf der Erfolgsspur. In Abwesenheit des gesperrten Trainers Nauwid Amiri setzte sich Mechtersheim mit 5:1 bei der Reserve des FK Pirmasens durch. Vertreten durch Sportdirektor Heiko Magin stellte TuS schon vor der Pause die Weichen. Lion Schubach (12.), Marcel Bormeth (21.) und Berkan Celebi (33.) sorgten noch vor der Pause für eine 3:0-Führung, die durch den Treffer von FK-Stürmer Dario Tuttobene geschmälert wurde (37.). Spätestens in der 87. Minute war das Spiel durch das 4:1 von Alexander Biedermann entschieden, Talha Baylan erzielte in der Nachspielzeit den 5:1-Enstand, womit Mechtersheim bereits den 13. Sieg der Saison feiern konnte.

Im Topspiel des Spieltages konnte sich TB Jahn Zeiskam mit 3:1 gegen Bienwald Kandel durchsetzen und damit auf Tabellenplatz zwei springen. Doppelpacker Robert Cenusa war der Mann des ersten Durchgangs. Bereits nach drei Minuten traf der 18-Jährige zur Zeiskammer Führung. Nach einer knappen halben Stunde (29.) erhöhte Antonio Jonjic auf 2:0, Cenusa erzielte in der 38. Minute das 3:0. Renaldo-Doru Balasa konnte in der 42. Minute zum Anschlusstreffer treffen und noch für Resthoffnung bei den Gästen zu sorgen.

Die zweite Hälfte endete zwar torlos, hatte aber auch einiges zu bieten. In der 56. Minute musste Torschütze Jonjic den Platz mit einer gelb-roten Karte verlassen, nachdem er innerhalb von drei Minuten zweimal gelb gesehen hatte. Auch Marvin Benefo musste vom Platz (69.), allerdings aufgrund einer Zeitstrafe nur vorübergehend. Fünf Minuten später war es auf Kandeler Seite Christian Liginger, der mit einer Zeitstrafe bestraft wurde. Letztendlich konnten die Gastgeber die Führung über die Ziellinie bringen und sich nun erster Verfolger von Tabellenführer Mechtersheim nennen.