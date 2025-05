VL live: Walluf führt nach 0:1 Rückstand, Biebrich gefordert

VL Mitte. TuS Dietkirchen eröffnete am Freitagabend um 19 Uhr zu Hause gegen die abstiegsbedrohten Cleeberger den Spieltag. Durch die 0:3-Niederlage droht dem Gast nun der endgültige Abstieg.

Der Fünfkampf um den Aufstieg spitzt sich derweil am Sonntag weiter zu: Im direkten Duell treffen Rot-Weiß Hadamar und der FV Biebrich aufeinander, die Teams trennen vor der Partie nur drei Punkte. Der SV Zeilsheim springt im Falle eines Sieges im Nachholspiel bei der SG Kinzenbach sicher auf Tabellenrang eins, weil die Zeilsheimer an diesem Wochenende ohnehin drei Punkte eingetragen bekommen aus der "Begegnung" mit dem zurückgezogenen SV Niedernhausen - es könnte also ein Sechs-Punkte-Sonntag für Zeilsheim werden. Primus TuBa steht vor einer äußerst kniffligen Aufgabe gegen den FC Ederbergland, welcher die Pohlheimer in den vergangenen Jahr ausnahmslos besiegt hat. Bessere Erinnerungen an seinen Gegner hat indes Aufstiegsanwärter SG Walluf, der den FC Burgsolms im Hinspiel mit 6:0 bezwungen hat.

Den ersten Ligasieg in 2025 will der SV Wiesbaden gegen SF/BG Marburg einfahren. Außerdem spielt der FC Waldbrunn gegen den SC Waldgirmes II und FC Germania Okriftel empfängt den FV Breidenbach.

Die Begegnungen im Überblick: