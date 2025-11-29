 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Sieg im Spitzenspiel für Hadamar.
Sieg im Spitzenspiel für Hadamar. – Foto: Willi Roth (Archiv)

VL LIVE: Hadamar gewinnt Spitzenspiel, Walluf verliert bei Juno Burg

Ederbergland unterliegt 1:3 +++ Walluf verliert 2:3 +++ viele Teams aus dem oberen Drittel gegen Teams von unten gefordert +++ Zeilsheim will 0:8-Schmach gegen Steinbach Haiger II wiedergutmachen

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga Mitte, bevor es für einen Großteil der Teams in die Winterpause geht: Vor allem die seit Wochen personell auf dem Zahnfleisch gehende SG Walluf dürfte die Pause herbeisehnen, die Rheingauer mussten sich zum Jahresabschluss mit 2:3 bei Juno Burg geschlagen geben. Parallel haben sich die beiden Aufstiegsaspiranten FC Ederbergland und SV Rot-Weiß Hadamar gemessen. Der SV konnte das Spitzenspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Sonntags müssen dann die anderen Top-Teams ihre Hausaufgaben erledigen: Der Türkische SV spielt gegen Okriftel, Waldbrunn gegen den SVW und Tabellenführer Hornau hat Schlusslicht Breidenbach zu Gast. Ferner will der SV Zeilsheim Revanche für die 0:8-Klatsche beim TSV Steinbach Haiger II aus dem Hinspiel nehmen und einen versöhnlichen Abschluss eines eher unzufriedenstellenden Jahres feiern. Der FV Biebrich muss in Marburg ran. Der VfR 07 Limburg will mit einem Heimsieg gegen Heuchelheim den Anschluss ans rettende Ufer wahren.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 14:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
3
2
Abpfiff

Die SG Walluf musste sich bei Juno Burg mit 3:2 geschlagen geben und hat den zwischenzeitlichen Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst.

Heute, 14:00 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
1
3
Abpfiff

Im Spitzenspiel des Spieltages konnte sich Rot-Weiß Hadamar in Ederbergland durchsetzen. Brooklyn Wölfinger konnte in der 12. Minute zum 1:0 für die Gäste vorlegen, Eric Fuchs nach 38 Minuten vom Punkt ausgleichen. Tolga Demirbas legte nach einer knappen Stunde (61.) für Hadamar erneut vor, Raoul Petak sorgte in der 74. Minute für den Endstand. Damit bleiben die Rot-Weißen oben dran und ziehen mit Walluf gleich.

Morgen, 14:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:30

