VL LIVE: Biebrich Remis am Freitag, TSV verliert in Dietkirchen

Der FV Biebrich und der Türkische SV haben Auswärtsspiele in Limburg vor der Brust. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Limburg/Wiesbaden. Wird aus dem Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze möglicherweise noch ein Vierkampf? Zweimal heißt es am Wochenende: Ein Limburger Team empfängt ein Team aus der Landeshauptstadt.

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Beim VfR Limburg 07 spielte der FV Biebrich trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nur 2:2. Niclas Siefert (30.) und Tim Emmel (42.) brachten die 02er schon vor der Pause in Führung, doch Simon Neugebauer (44.) und Michel Davud (48.) sorgten für die Punkteteilung. Einen ausführlichen Spielbericht könnt ihr auf unserer Seite lesen.





Beim TuS Dietkirchen wollte der Aufsteiger Türkischer SV mit einem Dreier im Dreikampf mit Hornau und Hadamar um Titel und Relegationsplatz dranbleiben. Doch nach einem Last-Minute-Gegentor musste der TSV das Feld als Verlierer verlassen. Nach dem torlosen ersten Durchgang sind die Gastgeber durch Dennis Leukel per Strafstoß mit 1:0 in Führung gegangen (69.). Ilias Amallah konnte nur drei Minuten später auf 1:1 stellen. Als alles auf eine Punkteteilung hinauslief, kam Dietkirchen in Person von Pascal Heene zum späten Siegtreffer (90.+4)! Der TSV verpasst damit den zwischenzeitlichen Sprung auf Platz zwei, während Dietkirchen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.