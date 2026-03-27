VL LIVE: Biebrich nur 2:2, TSV zur Pause nur 0:0

Der FV Biebrich und der Türkische SV haben Auswärtsspiele in Limburg vor der Brust. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Limburg/Wiesbaden. Wird aus dem Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze möglicherweise noch ein Vierkampf? Zweimal heißt es am Wochenende: Ein Limburger Team empfängt ein Team aus der Landeshauptstadt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Beim VfR Limburg 07 spielte der FV Biebrich trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nur 2:2. Niclas Siefert (30.) und Tim Emmel (42.) brachten die 02er schon vor der Pause in Führung, doch Simon Neugebauer (44.) und Michel Davud (48.) sorgten für die Punkteteilung. Einen ausführlichen Spielbericht könnt ihr auf unserer Seite lesen.





Heute, 16:00 Uhr TuS Dietkirchen Dietkirchen Türkischer SV Wiesbaden Türk. SV Wsb 0 0 PUSH

Beim TuS Dietkirchen (Sa., 16 Uhr) will der Aufsteiger Türkischer SV mit einem Dreier im Dreikampf mit Hornau und Hadamar um Titel und Relegationsplatz dranbleiben. Doch zur Pause sieht es danach noch nicht aus. Bislang kann Dietkirchen die Null halten. Mit einem torlosem Remis geht es in die Halbzeit.