 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

VL LIVE: Biebrich nur 2:2, TSV zur Pause nur 0:0

VfR 07 LImburg empfängt Biebrich am Freitag +++ Samstag Dietkirchen gegen Türkischer SV

von Stephan Neumann · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der FV Biebrich und der Türkische SV haben Auswärtsspiele in Limburg vor der Brust.
Der FV Biebrich und der Türkische SV haben Auswärtsspiele in Limburg vor der Brust. – Foto: Willi Roth (Archiv)

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VL Hessen Mitte
07 Limburg
Türk. SV Wsb
FV Biebrich
Dietkirchen

Limburg/Wiesbaden. Wird aus dem Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze möglicherweise noch ein Vierkampf? Zweimal heißt es am Wochenende: Ein Limburger Team empfängt ein Team aus der Landeshauptstadt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 19:30 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
2
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Abpfiff

Beim VfR Limburg 07 spielte der FV Biebrich trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nur 2:2. Niclas Siefert (30.) und Tim Emmel (42.) brachten die 02er schon vor der Pause in Führung, doch Simon Neugebauer (44.) und Michel Davud (48.) sorgten für die Punkteteilung. Einen ausführlichen Spielbericht könnt ihr auf unserer Seite lesen.

Heute, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
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Beim TuS Dietkirchen (Sa., 16 Uhr) will der Aufsteiger Türkischer SV mit einem Dreier im Dreikampf mit Hornau und Hadamar um Titel und Relegationsplatz dranbleiben. Doch zur Pause sieht es danach noch nicht aus. Bislang kann Dietkirchen die Null halten. Mit einem torlosem Remis geht es in die Halbzeit.