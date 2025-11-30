VL LIVE: Biebrich gewinnt nach Rückstand, Okriftel verliert beim TSV

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga Mitte, bevor es für einen Großteil der Teams in die Winterpause geht: Vor allem die seit Wochen personell auf dem Zahnfleisch gehende SG Walluf dürfte die Pause herbeisehnen, die Rheingauer mussten sich zum Jahresabschluss mit 2:3 bei Juno Burg geschlagen geben. Parallel haben sich die beiden Aufstiegsaspiranten FC Ederbergland und SV Rot-Weiß Hadamar gemessen. Der SV konnte das Spitzenspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Sonntags mussten dann die anderen Top-Teams ihre Hausaufgaben erledigen. Der Türkische SV konnte das Spiel gegen Okriftel in der Nachspielzeit auf seine Seite ziehen. Der FC Waldbrunn verlor gegen den SVW mit 2:4 und erledigte seine Hausaufgaben nicht. Tabellenführer hingegen Hornau siegte souverän mit 4:0 zu Hause gegen Schlusslicht Breidenbach. Eine Revanche für die 0:8-Klatsche beim TSV Steinbach Haiger II wollte der SV Zeilsheim. Diese gelang den Zeilsheimern mit einem 4:2-Sieg. Der FV Biebrich musste in Marburg ran, drehte das Spiel nach frühem Rückstand und holte einen 3:1-Auswärtssieg. Der VfR 07 Limburg wollte mit einem Heimsieg gegen Heuchelheim den Anschluss ans rettende Ufer wahren, behielt beim 2:2-Remis jedoch nur einen Punkt zu Hause.