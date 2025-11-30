 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Für den FV 02 Biebrich und den Türksichen SV Wiesbaden gab es in der Verbandsliga drei Punkte zu feiern.
Für den FV 02 Biebrich und den Türksichen SV Wiesbaden gab es in der Verbandsliga drei Punkte zu feiern. – Foto: Pia Pfeifer

VL LIVE: Biebrich gewinnt nach Rückstand, Okriftel verliert beim TSV

Nach frühem 0:1-Rückstand gewinnt der FV Biebrich in Marbug +++ Tabellenführer Hornau siegt gegen das Schlusslicht +++ SV Wiesbaden mit Sieg in Waldbrunn

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga Mitte, bevor es für einen Großteil der Teams in die Winterpause geht: Vor allem die seit Wochen personell auf dem Zahnfleisch gehende SG Walluf dürfte die Pause herbeisehnen, die Rheingauer mussten sich zum Jahresabschluss mit 2:3 bei Juno Burg geschlagen geben. Parallel haben sich die beiden Aufstiegsaspiranten FC Ederbergland und SV Rot-Weiß Hadamar gemessen. Der SV konnte das Spitzenspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Sonntags mussten dann die anderen Top-Teams ihre Hausaufgaben erledigen. Der Türkische SV konnte das Spiel gegen Okriftel in der Nachspielzeit auf seine Seite ziehen. Der FC Waldbrunn verlor gegen den SVW mit 2:4 und erledigte seine Hausaufgaben nicht. Tabellenführer hingegen Hornau siegte souverän mit 4:0 zu Hause gegen Schlusslicht Breidenbach. Eine Revanche für die 0:8-Klatsche beim TSV Steinbach Haiger II wollte der SV Zeilsheim. Diese gelang den Zeilsheimern mit einem 4:2-Sieg. Der FV Biebrich musste in Marburg ran, drehte das Spiel nach frühem Rückstand und holte einen 3:1-Auswärtssieg. Der VfR 07 Limburg wollte mit einem Heimsieg gegen Heuchelheim den Anschluss ans rettende Ufer wahren, behielt beim 2:2-Remis jedoch nur einen Punkt zu Hause.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 14:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
3
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
1
3
Abpfiff


Heute, 14:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
4
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
3
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
2
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
2
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
2
4
Abpfiff

Aufrufe: 030.11.2025, 17:39 Uhr
RedaktionAutor