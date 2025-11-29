VL LIVE: Bad Kreuznach siegt nach Rückstand im Torspektakel

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga: Bis auf das Nachholspiel zwischen Mechtersheim und Bad Kreuznach steht an diesem Wochenende der finale Spieltag an, ehe es in die Winterpause geht. Am Freitagabend machte Wintermeister TuS Mechtersheim gegen Morlautern mit 4:2 den Auftakt, außerdem konnte Zeiskam bei Herxheim gewinnen. Samstag steigt dann der Nahe-Kracher zwischen SG Eintracht Bad Kreuznach und der SG Hüffelsheim. die Kreuznacher konnten sich in einem Torspektakel mit 6:4 durchsetzen. Am Sonntag wollen die Top-Teams Waldalgesheim (in Steinwenden), Basara (in Steinbach) und Bienwald Kandel (in Marienborn) oben dranbleiben. Außerdem will sich Bodenheim mit einem Sieg im alten Jahr verabschieden, ehe Marco Streker übernimmt. Gegner ist Hohenecken. Außerdem ist die TSG Bretzenheim beim FK Pirmasens II gefordert.

Der erste Verfolger des Tabellenführers, Zeiskam, konnte sich am Freitagabend ebenfalls mit einem Sieg in die Pause verabschieden. Bei Herxheim gab es einen 1:0-Erfolg, für den Jannis Fetzner sorgte.

TuS Mitlechtern geht mit einem deutlichen Vorsprung in die Winter. Gegen Morlautern gab es zum Jahresabschluss ein 4:2-Erfolg. Schon vor der Pause konnten die Gastgeber die Weichen stellen und bereits in Minute 23 auf 3:0 erhöhen. Der SV konnte zwar vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen, doch der Spitzenreiter sorgte in der 73. Minute für die Entscheidung. Das 2:4 aus Morlauterer Sicht war dann nur noch Ergebniskosmetik (83.).

Ein Torspektakel gab es in Bad Kreuznach schon vor der Pause. Simon Scherer legte allerdings für Hüffelsheim mit einem Doppelschlag vor (16., 18.). Doch zur Pause steht es 5:2 für die Gastgeber. In der 29. Minute konnten die Kreuznacher den Spielstand egalisieren. Ein Doppelpack von Kapitän Deniz Darcan (37., 38.) sorgte für den 4:2, Edis Sinanovic mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis sogar noch in die Höhe ausbauen.

Die zweite Halbzeit begann mit dem Anschlusstreffer durch Tim Reidenbach (63.). David Molnar konnte nur sechs Minuten später den alten Abstand aber wieder herstellen. Levi Mukamba musste eine Viertelstunde vor Schluss den Platz mit der Ampelkarte verlassen. Die Gäste kamen allerdings nur noch zum 4:6 durch Scherer (84.). Somit kann Bad Kreuznach einen Sieg zum Jahresabschluss feiern.