VL: Langstadt will "bloß nicht verlieren"

Zurück zu erfolgreichen Zeiten: Die SG Langstadt/Babenhausen hofft auf Zählbares an diesem Spieltag in der Fußball-Verbandsliga. Foto: Guido Schiek

Darmstadt. Die letzten Ergebnisse erfordern eine Reaktion bei RW Darmstadt, beim FCA Darmstadt und bei der SG Langstadt/Babenhausen. Schließlich ging das Trio in der Verbandsliga Süd zuletzt leer aus. Es ist also jeweils Besserung angesagt.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt FC Kalbach FC Kalbach 15:00

Sie hat dann doch richtig wehgetan, diese erste Saisonniederlage (1:2 bei Pars Neu-Isenburg) der Rot-Weißen zuletzt. „Das macht was mit dir. Gerade, wenn man vier Siegen gestartet ist“, sagt Dominik Lohrer. Der Trainer der Darmstädter, die Tabellenführer sind, war daher froh über die Reaktion seiner Spieler in dieser Woche. „Das Training war richtig gut. Das war ein Zeichen, dass wir die Niederlage abgeschüttelt haben.“ Gute Voraussetzungen also. Und diese Reaktion soll sich natürlich auch gegen den Aufsteiger fortsetzen. Allerdings tritt der Gegner mit viel Selbstvertrauen an, gelang doch jüngst mit dem 3:1 gegen den SC Dortelweil der erste Saisonsieg. Das haben sie freilich auch bei den Rot-Weißen registriert. Dennoch ist die Vorgabe deutlich: Sie wollen zurück in die Erfolgsspur. „Wir müssen auch im Spiel gut arbeiten“, nennt Lohrer eine Voraussetzung, wie die Reaktion im Spiel gegen Kalbach zum nächsten Sieg führen soll.

Nach dem missratenen Saisonauftakt haben sich die Langstädter viele Gedanken gemacht. „Es ist eine schwierige Lage, wir haben die Klasse unterschätzt“, sagt Sportdirektor Toni Coppolecchia. Ein Lösungsansatz, wie es beim Aufsteiger besser werden kann, ist die Stärkung des Kaders. Was sich allerdings als schwierig erweist. Zwei Kandidaten hätten bereits abgesagt. „Unser Abschneiden bisher ist nicht gerade ideal, um neue Spieler anzuwerben“, weist Coppolecchia darauf hin, dass die Langstädter derzeit mit null Punkten tief im Keller stehen. Die Zähler aus dem Auftaktsieg gegen den FCA Darmstadt glichen die Hypothek vom Punktabzug wegen fehlenden Unterbaus aus. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Serie. Dabei setzte es in den vergangenen zwei Partien (1:5 gegen Kickers Offenbach II, 3:7 bei RW Frankfurt) zwölf Gegentreffer. Der nächste Ansatzpunkt. „Wir müssen unsere Spielweise ändern und defensiv viel besser stehen“, sagt Coppolecchia. Auf jeden Fall sind sie bei der SG bescheidener geworden. „Bloß nicht verlieren“, gibt der Sportdirektor daher für die Partie gegen Pars vor. Ein Punkt soll her, die Langstädter wollen zeigen, dass sie mithalten können. Und dann darauf aufbauen, um sich wieder andere Gedanken machen zu können.