VL: Langstadt kann lange Wartezeit beenden

Darmstadt. Zwei Teams wollen es genauso machen wie beim Auftakt, eine Mannschaft es dagegen besser. Unter dem Strich soll für RW Darmstadt, die SG Langstadt/Babenhausen und den FCA Darmstadt Zählbares am zweiten Spieltag der Verbandsliga herausspringen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Auch wenn der Auftakt mit der 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Langstadt ernüchternd war, „die Stimmung bei uns ist gut“, sagt Luca Bergemann. Der FCA-Trainer setzt darauf, dass seine neu zusammengestellte Mannschaft ihre Lehren aus dem Spiel zieht und es im zweiten Vergleich mit einem Aufsteiger diesmal besser macht. Und erfolgreicher. Oder wie Bergemann es sagt: „Wir wollen unsere Entwicklung fortsetzen“. Was zu drei Punkten führen soll.
Dabei konzentrieren sich die Arheilger ganz auf sich. Auch deshalb, weil sie das erste Mal überhaupt auf Neu-Anspach treffen. „Der Gegner ist eine unbekannte Größe“, sagt Bergemann, der sich so gut es ging mit Informationen - etwa durch Videos - über den Neuling versorgt hat. Es ist sich daher sicher: „Wir müssen in dieser Partie sicherlich hart arbeiten. Schließlich wollen wir ja nicht mit zwei Niederlagen starten.“ Denn die Stimmung soll ja weiter gut bleiben beim FCA. Vor allem nach der Heimpremiere.
Er ist schon ziemlich lange her, der letzte Sieg der Langstädter gegen die Germania. „Elf Jahre sind es mittlerweile. Damals haben wir noch in der Gruppenliga gegeneinander gespielt“, erinnert sich SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia an das 2:0 aus dem November 2014. Danach trafen beide Teams zwar noch aufeinander – aber stets mit dem Ergebnis, dass Ober-Roden gewann. Vor allem zuletzt regelmäßig im Kreispokal.
Nun steht mal wieder ein Punktspiel an zwischen beiden Vereinen. Und der Aufsteiger geht nach dem Auftaktsieg (3:1 gegen den FCA Darmstadt) mit Rückenwind in den Vergleich. „Es herrscht keine Euphorie. Aber wir sind froh, dass wir das erste Spiel gewonnen haben – wir bleiben auf dem Boden“, so Coppolecchia. Das gebiete allein schon der Respekt des Neulings vor dem etablierten Verbandsligisten, der wiederum auf Wiedergutmachung aus sein wird. Schließlich ging der Auftakt für die Germania mit dem 1:3 bei RW Darmstadt daneben. „Wir wären daher schon mit einem Unentschieden zufrieden“, sagt der Sportdirektor des Aufsteigers und fügt an: „Das wäre ja auch eine Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen Spielen.“ Und vielleicht beenden die Langstädter ja sogar die diese lange Wartezeit.
Der Auftakt mit dem Erfolg gegen Germania Ober-Roden war stark und machte Lust auf mehr. Doch die Rot-Weißen gehen die Partie in Bornheim auch mit gewisser Vorsicht an. Diese ist der Vergangenheit geschuldet, in der sich die Darmstädter und Frankfurter harte Kämpfe um die Spitzenplätze in der Verbandsliga und die Aufstiegschance lieferten. Auch diesmal erwartet RW-Trainer Dominik Lohrer eine schwierige Aufgabe, auch wenn die SG, oder auch deshalb, im Umbruch und Aufbruch wäre. Überdies sei da die Heimstärke der Bornheimer, die mit einem 1:2 in Dortelweil in die Spielzeit gestartet sind und sicherlich auf Wiedergutmachung aus sind.
Von dieser Heimstärke war im vergangenen Vergleich beider Mannschaften im April nicht viel zu sehen. Was freilich auch an der Stärke der Rot-Weißen lag: Mit 5:0 gewann das Lohrer-Team im Frankfurter Stadtteil – es war der erste Erfolg der Darmstädter in Bornheim überhaupt. Und nur zu gerne würden die Rot-Weißen am Sonntag den zweiten Sieg dort folgen lassen. „So einfach wie im April wird es aber sicherlich nicht“, mahnt Lohrer aber. Doch der Coach weiß aber, wie es auch diesmal mit einem Dreier klappt. „Wir müssen die Dinge, die wir zuletzt gut gemacht haben, erneut gut oder noch besser machen.“ Gelingt dies, stimmt dadurch auch die Leistung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es was wird mit dem Sieg, erhöht sich entsprechend. Was im Lager der Rot-Weißen freilich weitere Lust auf mehr macht.