Durchgesetzt: Zuletzt standen sich Germania Ober-Roden (Mitte Colin Falk) und die SG Langstadt/Babenhausen (links Luca Segeth) im April im Kreispokal-Halbfinale gegenüber. Damals gewann die Germania mit 6:2. Am Sonntag treffen beide Teams in der Fußball-Verbandsliga erneut aufeinander. Foto: Peter Henrich / HEN-FOTO

VL: Langstadt kann lange Wartezeit beenden Aufsteiger seit elf Jahren ohne Erfolg gegen Ober-Roden +++ RW und FCA streben Siege an

Darmstadt. Zwei Teams wollen es genauso machen wie beim Auftakt, eine Mannschaft es dagegen besser. Unter dem Strich soll für RW Darmstadt, die SG Langstadt/Babenhausen und den FCA Darmstadt Zählbares am zweiten Spieltag der Verbandsliga herausspringen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Auch wenn der Auftakt mit der 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Langstadt ernüchternd war, „die Stimmung bei uns ist gut“, sagt Luca Bergemann. Der FCA-Trainer setzt darauf, dass seine neu zusammengestellte Mannschaft ihre Lehren aus dem Spiel zieht und es im zweiten Vergleich mit einem Aufsteiger diesmal besser macht. Und erfolgreicher. Oder wie Bergemann es sagt: „Wir wollen unsere Entwicklung fortsetzen“. Was zu drei Punkten führen soll. Dabei konzentrieren sich die Arheilger ganz auf sich. Auch deshalb, weil sie das erste Mal überhaupt auf Neu-Anspach treffen. „Der Gegner ist eine unbekannte Größe“, sagt Bergemann, der sich so gut es ging mit Informationen - etwa durch Videos - über den Neuling versorgt hat. Es ist sich daher sicher: „Wir müssen in dieser Partie sicherlich hart arbeiten. Schließlich wollen wir ja nicht mit zwei Niederlagen starten.“ Denn die Stimmung soll ja weiter gut bleiben beim FCA. Vor allem nach der Heimpremiere.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr Germania Ober-Roden Ober-Roden SG Langstadt/Babenhausen SG Langstadt/Babenhausen 15:00 PUSH Er ist schon ziemlich lange her, der letzte Sieg der Langstädter gegen die Germania. „Elf Jahre sind es mittlerweile. Damals haben wir noch in der Gruppenliga gegeneinander gespielt“, erinnert sich SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia an das 2:0 aus dem November 2014. Danach trafen beide Teams zwar noch aufeinander – aber stets mit dem Ergebnis, dass Ober-Roden gewann. Vor allem zuletzt regelmäßig im Kreispokal. Nun steht mal wieder ein Punktspiel an zwischen beiden Vereinen. Und der Aufsteiger geht nach dem Auftaktsieg (3:1 gegen den FCA Darmstadt) mit Rückenwind in den Vergleich. „Es herrscht keine Euphorie. Aber wir sind froh, dass wir das erste Spiel gewonnen haben – wir bleiben auf dem Boden“, so Coppolecchia. Das gebiete allein schon der Respekt des Neulings vor dem etablierten Verbandsligisten, der wiederum auf Wiedergutmachung aus sein wird. Schließlich ging der Auftakt für die Germania mit dem 1:3 bei RW Darmstadt daneben. „Wir wären daher schon mit einem Unentschieden zufrieden“, sagt der Sportdirektor des Aufsteigers und fügt an: „Das wäre ja auch eine Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen Spielen.“ Und vielleicht beenden die Langstädter ja sogar die diese lange Wartezeit.