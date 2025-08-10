VL: Konfuser SVU patzt in Bad Homburg

Unter-Flockenbach (fran). In der Offensive klemmt bei Verbandsligist SV Unter-Flockenbach noch ein bisschen der Schuh. Nach dem 1:1 zum Auftakt Offenbach II unterlag der Hessenliga-Absteiger um Trainer Dalio Memic am Sonntag bei der DJK Sportfreunde Bad Homburg mit 1:2 (1:1).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

„Nach vorne ist es bei uns einfach noch zu wenig. Die Räder müssen noch deutlich besser ineinander greifen“, brachte es Markus Müller, Sportlicher Leiter des SVU, auf den Punkt. Erschwerend hinzu kam am Sonntag, dass die Elf von Trainer Dalio Memic die Anfangsphase verschlief und nach einer Ecke früh mit 0:1 zurücklag (3.). „Danach bekamen die Partie besser in den Griff, der Ausgleich zur Pause durch Fabio Lo Porto war verdient“, so Müller. Kurz nach dem Seitenwechsel war es Ilya Ertanir, der die große Chance zur Flockenbacher Führung liegen ließ, seinen Lupfer parierte Bad Homburgs Keeper Dimitrios Gkioulmetaroglou stark. „In der Folge waren wir aber wieder zu konfus, Bad Homburg hingegen hat sich das 2:1 und damit auch den Sieg letztlich verdient“, bilanzierte Müller. – Tore: 1:0 Stanojevic (3.), 1:1 Lo Porto (39.), 2:1 Stanojevic (55.). – Schiedsrichter: Steppe (TSG Leihgestern). – Beste SVU-Spieler: keine.