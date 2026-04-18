 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

VL kompakt: Mechtersheim siegt im Topspiel, Basara lauert

Primus Mechtersheim gewinnt mit 2:1 gegen den Tabellenzweiten Jahn Zeiskam +++ Viktoria Herxheim schlägt TuS Steinbach mit 3:0 +++ TuS Hohenecken fertigt SG Hüffelsheim mit 6:2 ab

von Marius Martinez · Gestern, 18:13 Uhr · 0 Leser
Der FC Basara Mainz (weißes Trikot) konnte sich mit 4:2 beim FC Bienwald Kandel durchsetzen und liegt nun nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam.
Der FC Basara Mainz (weißes Trikot) konnte sich mit 4:2 beim FC Bienwald Kandel durchsetzen und liegt nun nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

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Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Am Wochenende fand der 25. Spieltag der Verbandsliga Südwest statt.

Am Samstag kam es zum absoluten Top-Duell des Spieltags: Der Tabellenzweite TB Jahn Zeiskam traf auf den Tabellenersten TuS Mechtersheim. Im Rennen um Platz eins konnte sich Mechtersheim mit 2:1 durchsetzen. Um 14:30 Uhr traf bereits der SV Alemannia Waldalgesheim auf die TSG 1846 Bretzenheim. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte Waldalgesheim wieder in die Spur finden und gewann mit 1:0. Außerdem setzte der formstarke SV Viktoria Herxheim seine Siegesserie fort und gewann 3:0 gegen TuS Steinbach.

Am Sonntag empfing die SG Hüffelsheim den TuS Hohenecken. Hohenecken konnte sich am Ende deutlich mit 6:2 durchsetzen. Der SV Morlautern verlor das Duell mit der SG Eintracht Bad Kreuznach mit 1:5. Bad Kreuznach hat nun in den vergangenen vier Spielen seit dem Trainerwechsel neun Punkte eingefahren. Im Kellerduell konnte sich der SV Steinwenden gegen den VfB Bodenheim mit 2:0 durchsetzen und die Abstiegsgefahr für Bodenheim weiter verschlimmern. Für Steinwenden war dies der erste Sieg seit acht Ligaspielen. Der Drittplatzierte FC Basara Mainz reiste zum FC Bienwald Kandel und konnte einen 4:2-Auswärtserfolg feiern. Damit rückte Basara bis auf einen Punkt an TB Jan Zeiskam heran. Die TuS Marienborn traf auf den FK Pirmasens II und verlor mit 2:4.

Der Spieltag in der Übersicht:

Gestern, 14:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
1
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
2
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
2
4
Abpfiff