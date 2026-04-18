VL kompakt: Mechtersheim siegt im Topspiel, Basara lauert

Der FC Basara Mainz (weißes Trikot) konnte sich mit 4:2 beim FC Bienwald Kandel durchsetzen und liegt nun nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Am Samstag kam es zum absoluten Top-Duell des Spieltags: Der Tabellenzweite TB Jahn Zeiskam traf auf den Tabellenersten TuS Mechtersheim. Im Rennen um Platz eins konnte sich Mechtersheim mit 2:1 durchsetzen. Um 14:30 Uhr traf bereits der SV Alemannia Waldalgesheim auf die TSG 1846 Bretzenheim. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte Waldalgesheim wieder in die Spur finden und gewann mit 1:0. Außerdem setzte der formstarke SV Viktoria Herxheim seine Siegesserie fort und gewann 3:0 gegen TuS Steinbach.

Am Sonntag empfing die SG Hüffelsheim den TuS Hohenecken. Hohenecken konnte sich am Ende deutlich mit 6:2 durchsetzen. Der SV Morlautern verlor das Duell mit der SG Eintracht Bad Kreuznach mit 1:5. Bad Kreuznach hat nun in den vergangenen vier Spielen seit dem Trainerwechsel neun Punkte eingefahren. Im Kellerduell konnte sich der SV Steinwenden gegen den VfB Bodenheim mit 2:0 durchsetzen und die Abstiegsgefahr für Bodenheim weiter verschlimmern. Für Steinwenden war dies der erste Sieg seit acht Ligaspielen. Der Drittplatzierte FC Basara Mainz reiste zum FC Bienwald Kandel und konnte einen 4:2-Auswärtserfolg feiern. Damit rückte Basara bis auf einen Punkt an TB Jan Zeiskam heran. Die TuS Marienborn traf auf den FK Pirmasens II und verlor mit 2:4.