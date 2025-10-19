VL kompakt: Kantersieg für Rot-Weiß Hadamar, Zeilsheim gewinnt 4:1

Region. Wenn man denkt, beim SV Zeilsheim würde in dieser Saison wenig zusammengehen, dann wird man momentan immer wieder aufs Neue eines Besseren belehrt: Der Beinahe-Aufsteiger der Vorsaison bleibt in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück. Statt im oberen Drittel der Tabelle zu stehen, müssen die West-Frankfurter aufpassen nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur ein Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen gab es, Trainer und Co-Trainer mussten gehen, dazu reichte am Sonntag eine 3:0-Führung in Marburg nicht für Zählbares, am Ende ging das Spiel mit 3:5 in die Binsen - der vorläufige Tiefpunkt in dieser Saison. Doch im Kellerduell gegen Schlusslicht Breidenbach zeigte Zeilsheim nun die erhoffte Reaktion und feierte mit einem deutlichen 4:1-Erfolg. Für Kellerkind Okriftel lief es in den vergangenen Wochen besser, dennoch gab es gegen den SV Rot-Weiß Hadamar beim 2:11 nichts zu holen. An der Spitze verpassten es die TuS Hornau am Freitagabend gegen Aufsteiger Juno Burg vorlzulegen - am Ende hieß es 2:2. Während am Samstag der FC Ederbergland durch den 2:0-Heimsieg gegen Dietkirchen oben dranbleibt. Im Aufsteigerduell trafen der VfR Limburg und der formstarke Türkische SV Wiesbaden aufeinander. Dabei setzte sich der TSV mit einem 3:2-Erfolg durch und ging als Sieger vom Platz. Die extrem ersatzgeschwächte SG Walluf musste - mit einem Pokalspiel vom Donnerstagabend in den Knochen - beim Aufsteiger Heuchelheim antreten und unterlag mit 1:3. Die SF/BG Marburg sicherten sich gegen den FC Waldbrunn einen 2:1-Erfolg.