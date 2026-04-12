VL kompakt: Jahn Zeiskam und Basara gewinnen, Mechtersheim souverän

Rheinhessen. Am Wochenende fand der 24. Spieltag der Verbandsliga Südwest statt.
Am Freitagabend traf Kellerkind VfB Bodenheim auf die TuS Marienborn und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Die TuS Hohenecken bekam es mit dem SV Morlautern zu tun und konnte für ein 2:2-Unentschieden sorgen.
Am Samstag waren die zwei formstärksten Mannschaften der Liga im Einsatz: Der FC Basara Mainz traf auf den SV Alemannia Waldalgesheim und gewann mit 1:0. Außerdem konnte TB Jahn Zeiskam mit 1:0 gegen TuS Steinbach als Gewinner vom Platz gehen.
Am Sonntag empfing der FK Pirmasens II den SV Viktoria Herxheim und verlor mit 1:3. Die SG Eintracht Bad Kreuznach konnte im Heimspiel gegen den SV Steinwenden einen deutlichen 6:1-Erfolg einfahren. Die Gäste warten mittlerweile seit acht Spielen auf einen Sieg. Die TSG Bretzenheim musste sich der auswärtsstarken SG Hüffelsheim mit 2:3 geschlagen geben. Der Tabellenführer TuS Mechtersheim bekam es mit dem FC Bienwald Kandel zu tun. Die, in der Rückrunde noch ungeschlagenen, Mechtersheimer gaben sich keine Blöße und gewannen das Spiel mit 4:0.
Alle Spiele im Überblick: