VL kompakt: Jahn Zeiskam und Basara gewinnen, Mechtersheim souverän

Die SG Eintracht Bad Kreuznach (blaue Trikots) kann ihr Heimspiel gegen den SV Steinwenden mit 6:1 gewinnen. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Am Freitagabend traf Kellerkind VfB Bodenheim auf die TuS Marienborn und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Die TuS Hohenecken bekam es mit dem SV Morlautern zu tun und konnte für ein 2:2-Unentschieden sorgen.

Am Samstag waren die zwei formstärksten Mannschaften der Liga im Einsatz: Der FC Basara Mainz traf auf den SV Alemannia Waldalgesheim und gewann mit 1:0. Außerdem konnte TB Jahn Zeiskam mit 1:0 gegen TuS Steinbach als Gewinner vom Platz gehen.