 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

VL kompakt: Jahn Zeiskam und Basara gewinnen, Mechtersheim souverän

Kellerkind VfB Bodenheim verliert erneut +++ TB Jahn Zeiskam und TuS Mechtersheim in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen +++ SG Eintracht Bad Kreuznach gewinnt mit 6:1

von Marius Martinez · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Eintracht Bad Kreuznach (blaue Trikots) kann ihr Heimspiel gegen den SV Steinwenden mit 6:1 gewinnen.
Die SG Eintracht Bad Kreuznach (blaue Trikots) kann ihr Heimspiel gegen den SV Steinwenden mit 6:1 gewinnen. – Foto: Mario Luge (Archiv)

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Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen. Am Wochenende fand der 24. Spieltag der Verbandsliga Südwest statt.

Am Freitagabend traf Kellerkind VfB Bodenheim auf die TuS Marienborn und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Die TuS Hohenecken bekam es mit dem SV Morlautern zu tun und konnte für ein 2:2-Unentschieden sorgen.

Am Samstag waren die zwei formstärksten Mannschaften der Liga im Einsatz: Der FC Basara Mainz traf auf den SV Alemannia Waldalgesheim und gewann mit 1:0. Außerdem konnte TB Jahn Zeiskam mit 1:0 gegen TuS Steinbach als Gewinner vom Platz gehen.

Am Sonntag empfing der FK Pirmasens II den SV Viktoria Herxheim und verlor mit 1:3. Die SG Eintracht Bad Kreuznach konnte im Heimspiel gegen den SV Steinwenden einen deutlichen 6:1-Erfolg einfahren. Die Gäste warten mittlerweile seit acht Spielen auf einen Sieg. Die TSG Bretzenheim musste sich der auswärtsstarken SG Hüffelsheim mit 2:3 geschlagen geben. Der Tabellenführer TuS Mechtersheim bekam es mit dem FC Bienwald Kandel zu tun. Die, in der Rückrunde noch ungeschlagenen, Mechtersheimer gaben sich keine Blöße und gewannen das Spiel mit 4:0.

Alle Spiele im Überblick:

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
0
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
2
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
1
0

Gestern, 14:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
2
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
4
0
Abpfiff