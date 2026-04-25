 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

VL kompakt: Hornau überholt Hadamar, Türkischer SV siegt

Die TuS Hornau siegen gegen Germania Okriftel mit 2:0 +++ SV Rot Weiß Hadamar patzt gegen den FV Biebrich und verliert mit 1:5 +++ VfR 07 Limburg siegt bei der SG Walluf mit 2:1

von Redaktion · Gestern, 20:30 Uhr · 0 Leser
TuS Hornau (rote Trikots, hier gegen den FV Biebrich) gewann gegen den FC Germania Okriftel mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Hadamar auf einen Punkt.
TuS Hornau (rote Trikots, hier gegen den FV Biebrich) gewann gegen den FC Germania Okriftel mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Hadamar auf einen Punkt. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

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TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Am Samstag holte der FC Ederbergland gegen den SSC Juno Burg einen 3:1-Auswärtserfolg. TUS Dietkirchen besiegte den SV Zeilsheim mit 3:2. Der FV Breidenbach erkämpfte sich gegen die SF/BG Marburg ein 2:2-Unentschieden.

Am Sonntag gab es einen erneuten Wechsel an der Tabellenspitze. Nachdem der SV Rot-Weiß Hadamar gegen den FV Biebrich 02 mit 1:5 baden ging, nutzen die TuS Hornau gegen den Tabellenletzten Germania Okriftel ihre Chance und zogen nach dem 2:0-Erfolg an Hadamar vorbei. Hornau steht nun mit 2 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf dem Konto an der Tabellenspitze. Der Türkische SV Wiesbaden wahrte mit dem 5:3 über den FC Waldbrunn die Minimalchance auf den Aufstieg. Der TSV Steinbach Haiger ließ gegen den SV Wiesbaden keine Zweifel an einer Niederlage und schoss die Gäste mit 6:0 ab. Der VfR Limburg holte einen 2:1-Auswärtserfolg bei der SG Walluf.

Die Partien am Wochenende im Überblick:

Gestern, 14:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
1
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
3
2
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
2
2

Heute, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
0
2