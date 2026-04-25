VL kompakt: Hornau überholt Hadamar, Türkischer SV siegt

TuS Hornau (rote Trikots, hier gegen den FV Biebrich) gewann gegen den FC Germania Okriftel mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Hadamar auf einen Punkt. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Am Samstag holte der FC Ederbergland gegen den SSC Juno Burg einen 3:1-Auswärtserfolg. TUS Dietkirchen besiegte den SV Zeilsheim mit 3:2. Der FV Breidenbach erkämpfte sich gegen die SF/BG Marburg ein 2:2-Unentschieden.

Am Sonntag gab es einen erneuten Wechsel an der Tabellenspitze. Nachdem der SV Rot-Weiß Hadamar gegen den FV Biebrich 02 mit 1:5 baden ging, nutzen die TuS Hornau gegen den Tabellenletzten Germania Okriftel ihre Chance und zogen nach dem 2:0-Erfolg an Hadamar vorbei. Hornau steht nun mit 2 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf dem Konto an der Tabellenspitze. Der Türkische SV Wiesbaden wahrte mit dem 5:3 über den FC Waldbrunn die Minimalchance auf den Aufstieg. Der TSV Steinbach Haiger ließ gegen den SV Wiesbaden keine Zweifel an einer Niederlage und schoss die Gäste mit 6:0 ab. Der VfR Limburg holte einen 2:1-Auswärtserfolg bei der SG Walluf.