 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

VL kompakt: Hornau überholt Hadamar, Biebrich siegt

Die TuS Hornau siegen gegen Germania Okriftel mit 2:0 +++ SV Rot Weiß Hadamar patzt gegen den FV Biebrich und verliert mit 1:5 +++ VfR 07 Limburg siegt bei der SG Walluf mit 2:1

von Redaktion · Gestern, 20:30 Uhr · 0 Leser
TuS Hornau (rote Trikots, hier gegen den FV Biebrich) gewann gegen den FC Germania Okriftel mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Hadamar auf einen Punkt.
TuS Hornau (rote Trikots, hier gegen den FV Biebrich) gewann gegen den FC Germania Okriftel mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Hadamar auf einen Punkt. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

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Türk. SV Wsb

Am Samstag traf der VfR Fehlheim auf den FC Bensheim. Fehlheim befindet sich derzeit in bestechender Form und konnte nun mit dem 2:1-Sieg gegen Bensheim sechs der vergangenen sechs Spiele für sich entscheiden.

Am Sonntag steigerte sich der SV Dersim, im Vergleich zur Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau in der vergangenen Woche, im Spiel gegen den TSV Seckmauern deutlich und gewann mit 3:2. Die FSG Riedrode verlor gegen TS Ober-Roden mit 1:4 und rutschte auf Tabellenplatz sechs ab. Im absoluten Topspiel des Spieltags traf der TSV Rot-Weiß Auerbach auf Ligaprimus VfB Ginsheim. Wie in der Hinrunde gab es auch in der Rückrunde beim 3:3 keinen Sieger. Die formstarke SG Wald-Michelbach empfing den Tabellenletzten SKV Büttelborn und konnte das Spiel mit 4:1 für sich entscheiden. Der SV Groß-Bieberau verlor gegen den SV Fürth mit 0:2. Zwischen den Tabellennachbarn SV Geinsheim und SV Münster kam es zum direkten Duell. Münster konnte einen 2:0-Auswärtserfolg aus Geinsheim entführen. Der TSV Altheim und der SC Viktoria Griesheim trennten sich 3:3. Der FC Fürth konnte nach dem Derby-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den SV Fürth, gegen den FC Alsbach den nächsten Sieg einfahren. Sie gewannen mit 6:0.

Die Partien am Wochenende im Überblick:

Gestern, 14:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
1
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
3
2
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
2
2

Heute, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
0
2
Abpfiff