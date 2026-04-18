 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

VL kompakt: Hadamar patzt, Türkischer SV verliert den Anschluss

Steinbach Haiger II wird Stolperstein für Tabellenführer Rot-Weiß Hadamar +++ Türkischer SV verspielt wahrscheinlich letzte Chance auf Platz zwei +++ FV Breidenbach und Germania Okriftel verlieren erneut

von Anna-Lena Brandscheid · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser
Für Rot-Weiß Hadamar (rote Trikots) setzte es eine überraschende 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger II. Der Abstand auf Verfolger TuS Hornau beträgt nach dem Spieltag einen Punkt.
Für Rot-Weiß Hadamar (rote Trikots) setzte es eine überraschende 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger II. Der Abstand auf Verfolger TuS Hornau beträgt nach dem Spieltag einen Punkt. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Der Spieltag wurde vom FC Ederbergland und der SG Walluf eröffnet, die vor dem Spiel nur einen Punkt Unterschied in der Tabelle hatten. Und dies sollte auch so bleiben: Der FC Ederbergland führte zwischenzeitlich mit 3:1, doch die SG kam zurück und erspielte sich noch ein 3:3-Unentschieden. Gleichzeitig empfing der FC Waldbrunn den SSC Juno Burg, wo sich die Gäste mit 3:0 durchsetzten. Der SV Wiesbaden hat nach zuletzt vier Niederlagen in Serie die Wende geschafft. Im Heimspiel gegen Kellerkind FV Breidenbach entwickelte sich eine Partie voller Wendungen: Zwar gingen die Gastgeber früh in Führung, doch Breidenbach drehte das Spiel und lag lange mit 2:1 vorn. Erst in der Schlussphase schlug der SV zurück und sicherte sich mit zwei späten Treffern einen 3:2-Sieg. Weiterhin bedrohlich ist die Lage bei Aufsteiger Heuchelheim, der ein Unentschieden gegen den Tabellenvierten FV Biebrich erkämpfen konnte. Die TuS Dietkirchen kassierte gegen die SF/BG Marburg eine 0:3-Niederlage.

Seit knapp zwei Wochen steht der SV Rot-Weiß Hadamar an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Nach der 1:4-Niederlage gegen den TSV Steinbach Haiger ist die Tabellenführung in Gefahr. Verfolger TuS Hornau hatte an diesem Spieltag spielfrei und liegt weiterhin einen Punkt hinter Hadamar, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Der VfR 07 Limburg empfing den Vorletzten Germania Okriftel und konnte das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden. Der Türkische SV musste beim SV Zeilsheim gewinnen, um die Restchance auf den Aufstieg in die Hessenliga aufrecht zu erhalten. Jedoch konnte sich Zeilsheim am Ende mit 3:2 durchsetzen.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
3
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
0
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
3
2

Heute, 14:00 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
1
4
Abpfiff