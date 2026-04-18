VL kompakt: Hadamar patzt, Türkischer SV verliert den Anschluss

Für Rot-Weiß Hadamar (rote Trikots) setzte es eine überraschende 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger II. Der Abstand auf Verfolger TuS Hornau beträgt nach dem Spieltag einen Punkt. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Der Spieltag wurde vom FC Ederbergland und der SG Walluf eröffnet, die vor dem Spiel nur einen Punkt Unterschied in der Tabelle hatten. Und dies sollte auch so bleiben: Der FC Ederbergland führte zwischenzeitlich mit 3:1, doch die SG kam zurück und erspielte sich noch ein 3:3-Unentschieden. Gleichzeitig empfing der FC Waldbrunn den SSC Juno Burg, wo sich die Gäste mit 3:0 durchsetzten. Der SV Wiesbaden hat nach zuletzt vier Niederlagen in Serie die Wende geschafft. Im Heimspiel gegen Kellerkind FV Breidenbach entwickelte sich eine Partie voller Wendungen: Zwar gingen die Gastgeber früh in Führung, doch Breidenbach drehte das Spiel und lag lange mit 2:1 vorn. Erst in der Schlussphase schlug der SV zurück und sicherte sich mit zwei späten Treffern einen 3:2-Sieg. Weiterhin bedrohlich ist die Lage bei Aufsteiger Heuchelheim, der ein Unentschieden gegen den Tabellenvierten FV Biebrich erkämpfen konnte. Die TuS Dietkirchen kassierte gegen die SF/BG Marburg eine 0:3-Niederlage.

Seit knapp zwei Wochen steht der SV Rot-Weiß Hadamar an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Nach der 1:4-Niederlage gegen den TSV Steinbach Haiger ist die Tabellenführung in Gefahr. Verfolger TuS Hornau hatte an diesem Spieltag spielfrei und liegt weiterhin einen Punkt hinter Hadamar, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Der VfR 07 Limburg empfing den Vorletzten Germania Okriftel und konnte das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden. Der Türkische SV musste beim SV Zeilsheim gewinnen, um die Restchance auf den Aufstieg in die Hessenliga aufrecht zu erhalten. Jedoch konnte sich Zeilsheim am Ende mit 3:2 durchsetzen.