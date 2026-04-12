 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

VL kompakt: Hadamar an der Tabellenspitze, Okriftel verliert klar

Rot-Weiß Hadamar grüßt nach 4:2-Erfolg wieder von Tabellenplatz eins +++ Formstarke TuS Dietkirchen gewinnen 4:2 +++ Germania Okriftel kassiert 0:4-Niederlage

von Marius Martinez · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Trotz eines 1:0-Erfolges gegen den FV Biebrich muss die TuS Hornau (rote Trikots) die Tabellenführung wieder an Rot-Weiß Hadamar abgeben.
Trotz eines 1:0-Erfolges gegen den FV Biebrich muss die TuS Hornau (rote Trikots) die Tabellenführung wieder an Rot-Weiß Hadamar abgeben. – Foto: EC Fotografie

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Wiesbaden. Am Wochenende kam es zum 27. Spieltag der Verbandsliga Mitte.

Am Samstag bekam es der FV Breidenbach mit einem formatstarken TuS Dietkirchen zu tun, welche die Partie mit 4:2 für sich gewinnen konnte. Im Topspiel des Spieltags empfing der Tabellenvierte FV Biebrich den Tabellenzweiten TuS Hornau, verlor aber mit 0:1 gegen die Hornauer. Die Gäste konnten nach der überraschenden 2:3-Niederlage gegen den FC Waldbrunn am vergangenen Spieltag und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung an Rot-Weiß Hadamar wieder in die Spur finden.

Am Sonntag sammelte der SV Rot-Weiß Hadamar einen 4:2-Auswärtserfolg beim SV Wiesbaden, ist seit zehn Spielen ungeschlagen und eroberte die Tabellenführung zurück. Der Türkische SV Wiesbaden verlor gegen die SF/BG Marburg mit 1:2. Der Abstand auf Tabellenführer Hornau beträgt nach dem Spieltag acht Punkte (bei einem Spiel weniger). TSV Steinbach II unterstrich mit einem 5:1-Heimsieg gegen den TSF Heuchelheim die guten Leistungen aus den vergangenen Wochen, unter anderem den 2:0-Erfolg gegen den Türkischen SV. Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich der FC Waldbrunn gegen die SG Walluf mit 4:2 durch und verdrängte die SG damit von Tabellenplatz fünf. Der abstiegsbedrohte FC Germania Okriftel kassierte gegen den FC Ederbergland eine 0:4-Niederlage. Der SV Zeilsheim verlor ein enges Spiel gegen Juno Burg mit 3:4.

Alle Spiele im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
2
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
0
1

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
5
1

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
4
3
Abpfiff