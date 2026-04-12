VL kompakt: Hadamar an der Tabellenspitze, Okriftel verliert klar

Am Samstag bekam es der FV Breidenbach mit einem formatstarken TuS Dietkirchen zu tun, welche die Partie mit 4:2 für sich gewinnen konnte. Im Topspiel des Spieltags empfing der Tabellenvierte FV Biebrich den Tabellenzweiten TuS Hornau, verlor aber mit 0:1 gegen die Hornauer. Die Gäste konnten nach der überraschenden 2:3-Niederlage gegen den FC Waldbrunn am vergangenen Spieltag und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung an Rot-Weiß Hadamar wieder in die Spur finden.

Am Sonntag sammelte der SV Rot-Weiß Hadamar einen 4:2-Auswärtserfolg beim SV Wiesbaden, ist seit zehn Spielen ungeschlagen und eroberte die Tabellenführung zurück. Der Türkische SV Wiesbaden verlor gegen die SF/BG Marburg mit 1:2. Der Abstand auf Tabellenführer Hornau beträgt nach dem Spieltag acht Punkte (bei einem Spiel weniger). TSV Steinbach II unterstrich mit einem 5:1-Heimsieg gegen den TSF Heuchelheim die guten Leistungen aus den vergangenen Wochen, unter anderem den 2:0-Erfolg gegen den Türkischen SV. Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich der FC Waldbrunn gegen die SG Walluf mit 4:2 durch und verdrängte die SG damit von Tabellenplatz fünf. Der abstiegsbedrohte FC Germania Okriftel kassierte gegen den FC Ederbergland eine 0:4-Niederlage. Der SV Zeilsheim verlor ein enges Spiel gegen Juno Burg mit 3:4.