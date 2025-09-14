 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Der SV Morlautern wartet nach der 1:2-Niederlage gegen Bretzenheim weiterhin auf seinen ersten Sieg.
Der SV Morlautern wartet nach der 1:2-Niederlage gegen Bretzenheim weiterhin auf seinen ersten Sieg. – Foto: Michael Wolff - Archiv

VL kompakt: Erster Sieg für Bretzenheim, Morlautern bleibt sieglos

Morlautern und Steinbach bleiben sieglos +++ FC Bienwald Kandel überzeugt mit 5:0

Mainz. Sechs Spiele, null Siege: Für die SG Eintracht Bad Kreuznach, den SV Morlautern, den TuS Steinbach und die TSG Bretzenheim läuft die aktuelle Verbandsliga-Saison schwierig. In den Partien am Wochenende konnten die Teams aber zumindest teilweise punkten. Die SGE trat am Samstag in Herxheim an und erreichte ein 3:3-Unentschieden. TuS Steinbach musste sich beim SV Alemannia Waldalgesheim mit 0:2 geschlagen geben. Die TSG Bretzenheim gewann das direkte Duell gegen den SV Morlautern mit 2:1. Tabellenführer Mechtersheim setzte sich in Hüffelsheim mit 2:1 durch. Der FC Basara Mainz kam beim Aufsteiger Hohenecken nicht über ein 0:0 hinaus. Im weiteren Spieltag trennten sich die TuS Marienborn und der SV Steinwenden 1:1, während der FC Bienwald Kandel den Unterbau des FK Pirmasens deutlich mit 5:0 besiegte. VfB Bodenheim musste sich beim Spiel gegen TB Jahn Zeiskam mit 0:4 geschlagen geben.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
0
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
1
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
2
0
Abpfiff

