VL kompakt: Erster Sieg für Bretzenheim, Morlautern bleibt sieglos

Mainz. Sechs Spiele, null Siege: Für die SG Eintracht Bad Kreuznach, den SV Morlautern, den TuS Steinbach und die TSG Bretzenheim läuft die aktuelle Verbandsliga-Saison schwierig. In den Partien am Wochenende konnten die Teams aber zumindest teilweise punkten. Die SGE trat am Samstag in Herxheim an und erreichte ein 3:3-Unentschieden. TuS Steinbach musste sich beim SV Alemannia Waldalgesheim mit 0:2 geschlagen geben. Die TSG Bretzenheim gewann das direkte Duell gegen den SV Morlautern mit 2:1. Tabellenführer Mechtersheim setzte sich in Hüffelsheim mit 2:1 durch. Der FC Basara Mainz kam beim Aufsteiger Hohenecken nicht über ein 0:0 hinaus. Im weiteren Spieltag trennten sich die TuS Marienborn und der SV Steinwenden 1:1, während der FC Bienwald Kandel den Unterbau des FK Pirmasens deutlich mit 5:0 besiegte. VfB Bodenheim musste sich beim Spiel gegen TB Jahn Zeiskam mit 0:4 geschlagen geben.