Ligabericht
Derbyzeit an der Nahe: Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt am Samstag gegen Hüffelsheim.
Derbyzeit an der Nahe: Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt am Samstag gegen Hüffelsheim. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

VL kompakt: Drei Punkte für Waldalgesheim, Marienborn zu Hause torlos

Alemannia Waldalgesheim siegt dank Nils Gräff +++ torlose Partien in Marienborn und Pirmasens +++ 6:4-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen Hüffelsheim +++ Mechtersheim mit 4:2-Erfolg

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga: Bis auf das Nachholspiel zwischen Mechtersheim und Bad Kreuznach steht an diesem Wochenende der finale Spieltag an, ehe es in die Winterpause geht. Am Freitagabend machte Wintermeister TuS Mechtersheim gegen Morlautern mit 4:2 den Auftakt, außerdem konnte Zeiskam bei Herxheim gewinnen. Samstag stieg dann der Nahe-Kracher zwischen SG Eintracht Bad Kreuznach und der SG Hüffelsheim. Die Kreuznacher konnten sich in einem Torspektakel mit 6:4 durchsetzen. Am Sonntag konnte Waldalgesheim einen knappen 1:0-Auswärtssieg einfahren und bleibt oben drann, Bienwald Kandel und TuS Marienborn trennen sich torlos. Außerdem wollte sich Bodenheim mit einem Sieg im alten Jahr verabschieden, ehe Marco Streker übernimmt. Die Bodenheimer behalten nach dem 2:2-Remis gegen Hohenecken allerdings nur einen Punkt zu Hause. Außerdem war die TSG Bretzenheim beim FK Pirmasens II gefordet. Die Mannschaften trennten sich ebenfalls mit 0:0.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
4
2
Abpfiff

TuS Mechtersheim geht mit einem deutlichen Vorsprung in die Winter. Gegen Morlautern gab es einen 4:2-Erfolg. Schon vor der Pause konnten die Gastgeber die Weichen stellen und bereits in Minute 23 auf 3:0 erhöhen. Der SV konnte zwar vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen, doch der Spitzenreiter sorgte in der 73. Minute für die Entscheidung. Das 2:4 aus Morlauterer Sicht war dann nur noch Ergebniskosmetik (83.).

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
0
1
Abpfiff

Der erste Verfolger des Tabellenführers, Zeiskam, konnte sich am Freitagabend ebenfalls mit einem Sieg in die Pause verabschieden. Bei Herxheim gab es einen 1:0-Erfolg, für den Jannis Fetzner sorgte.

Gestern, 17:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
6
4
+Video

Ein Torspektakel gab es im Derby schon vor der Pause. Simon Scherer legte für Hüffelsheim mit einem Doppelschlag vor (16., 18.). Doch zur Pause stand es 5:2 für die Gastgeber. In der 29. Minute konnten die Kreuznacher den Spielstand egalisieren. Ein Doppelpack von Kapitän Deniz Darcan (37., 38.) sorgte für das 4:2, Edis Sinanovic konnte mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis sogar noch in die Höhe ausbauen.

Die zweite Halbzeit begann mit dem Anschlusstreffer durch Tim Reidenbach (63.). David Molnar konnte nur sechs Minuten später den alten Abstand aber wieder herstellen. Levi Mukamba musste eine Viertelstunde vor Schluss den Platz mit der Ampelkarte verlassen. Die Gäste kamen allerdings nur noch zum 4:6 durch Scherer (84.). Somit kann Bad Kreuznach einen Sieg feiern, ehe das Nachholspiel beim Tabellenführer ansteht.

Heute, 14:30 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
0
0
Abpfiff

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
14:30

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
0
0
Abpfiff

