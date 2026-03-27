VL kompakt: Basara und Jahn Zeiskam souverän, Bretzenheim klettert

TB Jahn Zeiskam (grüne Trikots) und Basara Mainz (blaue Trikots) siegten beide souverän und machen weiter Druck auf Tabellenführer Mechtersheim. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Rheinhessen. So langsam geht es auf die Zielgerade in der Verbandsliga Südwest: Bereits am Samstag kam es zum Duell zwischen dem FC Bienwald Kandel und TuS 1907 Steinbach. In einer engen Partie konnte sich Bienwald am Ende mit 5:4 durchsetzen.

Am Sonntag stieg TuS Mechtersheim ins Geschehen ein. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge gewann der Tabellenführer gegen den SV Alemannia Waldalgesheim mit 2:0. Der erste Verfolger TB Jahn Zeiskam hatte im Spiel gegen Pirmasens keine Probleme und siegte mit 4:0. Der drittplatzierte FC Basara Mainz sammelte ebenfalls drei ungefährdete Punkte beim 4:0-Auswärtserfolg beim zuvor fünf Spiele ungeschlagenen SG Hüffelsheim ein. Die TSG Bretzenheim machte mit einem 5:4-Sieg gegen Hohenecken weiter Boden im Abstiegskampf gut. Der SV Morlautern gewann sein Heimspiel gegen den SV Steinwenden mit 2:0. Die SG Eintracht Bad Kreuznach gewann ihr erstes Spiel nach der Entlassung von Trainer Thorsten Effgen gegen Marienborn mit 2:1. Kellerkind VfB Bodenheim verlor in Unterzahl gegen Viktoria Herxheim mit 4:1.