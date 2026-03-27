 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

VL kompakt: Basara und Jahn Zeiskam souverän, Bretzenheim klettert

Bad Kreuznach gewinnt erstes Spiel nach der Effgen-Entlassung +++ Basara und Jahn Zeiskam geben sich keine Blöße +++ Mechtersheim hält seine Verfolger auf Abstand

von Redaktion · 27.03.2026, 18:10 Uhr · 0 Leser
TB Jahn Zeiskam (grüne Trikots) und Basara Mainz (blaue Trikots) siegten beide souverän und machen weiter Druck auf Tabellenführer Mechtersheim.
TB Jahn Zeiskam (grüne Trikots) und Basara Mainz (blaue Trikots) siegten beide souverän und machen weiter Druck auf Tabellenführer Mechtersheim. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

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Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen. So langsam geht es auf die Zielgerade in der Verbandsliga Südwest: Bereits am Samstag kam es zum Duell zwischen dem FC Bienwald Kandel und TuS 1907 Steinbach. In einer engen Partie konnte sich Bienwald am Ende mit 5:4 durchsetzen.

Am Sonntag stieg TuS Mechtersheim ins Geschehen ein. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge gewann der Tabellenführer gegen den SV Alemannia Waldalgesheim mit 2:0. Der erste Verfolger TB Jahn Zeiskam hatte im Spiel gegen Pirmasens keine Probleme und siegte mit 4:0. Der drittplatzierte FC Basara Mainz sammelte ebenfalls drei ungefährdete Punkte beim 4:0-Auswärtserfolg beim zuvor fünf Spiele ungeschlagenen SG Hüffelsheim ein. Die TSG Bretzenheim machte mit einem 5:4-Sieg gegen Hohenecken weiter Boden im Abstiegskampf gut. Der SV Morlautern gewann sein Heimspiel gegen den SV Steinwenden mit 2:0. Die SG Eintracht Bad Kreuznach gewann ihr erstes Spiel nach der Entlassung von Trainer Thorsten Effgen gegen Marienborn mit 2:1. Kellerkind VfB Bodenheim verlor in Unterzahl gegen Viktoria Herxheim mit 4:1.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
5
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
4
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
1
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
4
1
Abpfiff