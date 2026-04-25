VL kompakt: Basara Mainz gewinnt Topspiel, kein Sieger im Kellerduell

Der FC Basara Mainz (weiße Trikots) konnte gegen TB Jahn Zeiskam (blaue Trikots) einen deutlichen 4:0-Erfolg feiern und verdrängte Zeiskam von Tabellenplatz zwei. – Foto: Kristina Schäfer

Der TuS Mechtersheim konnte mit einem 6:2-Heimsieg unter Flutlicht gegen Herxheim den Titel so gut wie eintüten. Der Abstand auf Verfolger FC Basara Mainz beträgt elf Punkte. Am Samstag stand das Kracher-Spiel des Spieltags an, der Dritte gegen den Zweiten. Basara und Jahn Zeiskam duellierten sich um die Vizemeisterschaft, das Spiel könnt ihr bei der AZ im Re-Live sehen. Am Ende konnte sich Basara mit 4:0 durchsetzen. Am Freitagabend war außerdem der SV Alemannia Waldalgesheim im Duell mit TuS Hohenecken gefordert. Das Endergebnis betrug 2:2. Die SG Hüffelsheim besiegte den SV Morlautern mit 3:2.

Am Sonntag fuhr die TSG Bretzenheim gegen den FC Bienwald Kandel einen dringend benötigten 5:2-Heimerfolg ein und sprang damit auf Tabellenplatz elf. Dabei profitierte die Tag davon, dass die beiden Keller-Konkurrenten FK Pirmasens II und SV Steinwenden sich im direkten Duell mit 2:2 die Punkte gegenseitig wegnahmen. In weiteren Partien konnte Marienborn einen 4:3-Sieg bei der TuS Steinbach Marienborn erringen und die SG Eintracht Bad Kreuznach konnte ebenfalls einen 4:3-Erfolg beim VfB Bodenheim feiern.