 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

VL kompakt: Basara Mainz gewinnt Topspiel, kein Sieger im Kellerduell

Mechtersheim macht mit dem 6:2-Erfolg gegen Herxheim den nächsten Schritt zum Titel +++ Basara schlägt Zeiskam deutlich mit 4:0 +++ Im Kellerduell zwischen Steinbach und Pirmasens gibt es keinen Sieger

von Redaktion · Gestern, 20:45 Uhr · 0 Leser
Der FC Basara Mainz (weiße Trikots) konnte gegen TB Jahn Zeiskam (blaue Trikots) einen deutlichen 4:0-Erfolg feiern und verdrängte Zeiskam von Tabellenplatz zwei.
Der FC Basara Mainz (weiße Trikots) konnte gegen TB Jahn Zeiskam (blaue Trikots) einen deutlichen 4:0-Erfolg feiern und verdrängte Zeiskam von Tabellenplatz zwei. – Foto: Kristina Schäfer

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Der TuS Mechtersheim konnte mit einem 6:2-Heimsieg unter Flutlicht gegen Herxheim den Titel so gut wie eintüten. Der Abstand auf Verfolger FC Basara Mainz beträgt elf Punkte. Am Samstag stand das Kracher-Spiel des Spieltags an, der Dritte gegen den Zweiten. Basara und Jahn Zeiskam duellierten sich um die Vizemeisterschaft, das Spiel könnt ihr bei der AZ im Re-Live sehen. Am Ende konnte sich Basara mit 4:0 durchsetzen. Am Freitagabend war außerdem der SV Alemannia Waldalgesheim im Duell mit TuS Hohenecken gefordert. Das Endergebnis betrug 2:2. Die SG Hüffelsheim besiegte den SV Morlautern mit 3:2.

Am Sonntag fuhr die TSG Bretzenheim gegen den FC Bienwald Kandel einen dringend benötigten 5:2-Heimerfolg ein und sprang damit auf Tabellenplatz elf. Dabei profitierte die Tag davon, dass die beiden Keller-Konkurrenten FK Pirmasens II und SV Steinwenden sich im direkten Duell mit 2:2 die Punkte gegenseitig wegnahmen. In weiteren Partien konnte Marienborn einen 4:3-Sieg bei der TuS Steinbach Marienborn erringen und die SG Eintracht Bad Kreuznach konnte ebenfalls einen 4:3-Erfolg beim VfB Bodenheim feiern.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 24.04.2026, 19:15 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
6
2
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
3
2
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
2
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
4
0

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
3
4

Heute, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:15

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
5
2
Abpfiff