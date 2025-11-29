 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Derbyzeit an der Nahe: Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt am Samstag gegen Hüffelsheim.
Derbyzeit an der Nahe: Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt am Samstag gegen Hüffelsheim. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

VL kompakt: Bad Kreuznach siegt nach Rückstand im Torspektakel

6:4-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen Hüffelsheim +++ Mechtersheim mit 4:2-Erfolg+++ Bodenheim will guten Abschluss

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga: Bis auf das Nachholspiel zwischen Mechtersheim und Bad Kreuznach steht an diesem Wochenende der finale Spieltag an, ehe es in die Winterpause geht. Am Freitagabend machte Wintermeister TuS Mechtersheim gegen Morlautern mit 4:2 den Auftakt, außerdem konnte Zeiskam bei Herxheim gewinnen. Samstag steigt dann der Nahe-Kracher zwischen SG Eintracht Bad Kreuznach und der SG Hüffelsheim. die Kreuznacher konnten sich in einem Torspektakel mit 6:4 durchsetzen. Am Sonntag wollen die Top-Teams Waldalgesheim (in Steinwenden), Basara (in Steinbach) und Bienwald Kandel (in Marienborn) oben dranbleiben. Außerdem will sich Bodenheim mit einem Sieg im alten Jahr verabschieden, ehe Marco Streker übernimmt. Gegner ist Hohenecken. Außerdem ist die TSG Bretzenheim beim FK Pirmasens II gefordert.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
4
2
Abpfiff

TuS Mitlechtern geht mit einem deutlichen Vorsprung in die Winter. Gegen Morlautern gab es zum Jahresabschluss ein 4:2-Erfolg. Schon vor der Pause konnten die Gastgeber die Weichen stellen und bereits in Minute 23 auf 3:0 erhöhen. Der SV konnte zwar vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen, doch der Spitzenreiter sorgte in der 73. Minute für die Entscheidung. Das 2:4 aus Morlauterer Sicht war dann nur noch Ergebniskosmetik (83.).

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
0
1
Abpfiff

Der erste Verfolger des Tabellenführers, Zeiskam, konnte sich am Freitagabend ebenfalls mit einem Sieg in die Pause verabschieden. Bei Herxheim gab es einen 1:0-Erfolg, für den Jannis Fetzner sorgte.

Gestern, 17:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
6
4
+Video

Ein Torspektakel gab es im Derby schon vor der Pause. Simon Scherer legte für Hüffelsheim mit einem Doppelschlag vor (16., 18.). Doch zur Pause stand es 5:2 für die Gastgeber. In der 29. Minute konnten die Kreuznacher den Spielstand egalisieren. Ein Doppelpack von Kapitän Deniz Darcan (37., 38.) sorgte für das 4:2, Edis Sinanovic konnte mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis sogar noch in die Höhe ausbauen.

Die zweite Halbzeit begann mit dem Anschlusstreffer durch Tim Reidenbach (63.). David Molnar konnte nur sechs Minuten später den alten Abstand aber wieder herstellen. Levi Mukamba musste eine Viertelstunde vor Schluss den Platz mit der Ampelkarte verlassen. Die Gäste kamen allerdings nur noch zum 4:6 durch Scherer (84.). Somit kann Bad Kreuznach einen Sieg zum Jahresabschluss feiern.

Heute, 14:30 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
14:30

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
15:00

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
14:30

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:30

