VL kompakt: Bad Kreuznach kann auf ersten Saisonsieg nicht aufbauen

Nicht nur Tabellenführer, sondern auch Oberligist-Bezwinger: Der TuS Mechtersheim hat auch unter der Woche beim 1:0 über den SV Gonsenheim im Verbandspokal bewiesen, was in ihm steckt. Auch gegen Marienborn zeigte sich Mechtersheim treffsicher und gewann mit 4:1. Auf Patzer der Amiri-Elf lauerte der FC Bienwald Kandel, der bei Aufsteiger Hohenecken (1:3) jedoch den Kürzeren zog. Der SV Alemannia Waldalgesheim, verpasste nach dem 2:2 im Verfolger-Derby bei der SG Hüffelsheim den Sprung auf Platz zwei, den Jahn Zeiskam (am Sonntag in Bretzenheim) einnehmen kann. Der FC Basara und Viktoria Herxheim trennten derweil torlos mit 0:0. Die SG Eintracht Bad Kreuznach feierte gegen Bodenheim ihren ersten Saisonsieg, musste jedoch in Pirmasens eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Das Kellerduell zwischen dem VfB Bodenheim und dem SV Morlautern endete mit einem 1:1-Unentschieden. Der TuS Steinbach bleibt auch nach dem 1:4 gegen den SV Steinwenden ohne Dreier.