Ligabericht
Die SG Eintracht Bad Kreuznach musste bei der Partie in Pirmasens eine 2:3-Niederlage hinnehmen.
Die SG Eintracht Bad Kreuznach musste bei der Partie in Pirmasens eine 2:3-Niederlage hinnehmen. – Foto: Mario Luge - Archiv

VL kompakt: Bad Kreuznach kann auf ersten Saisonsieg nicht aufbauen

TuS schlagen FCB zuhause mit 3:1 +++ Mechtersheim gewinnt nach Verbandspokal-Highlight gegen Marienborn mit 4:1 +++ Nullnummer zwischen Basara und Herxheim +++ SG Eintracht Bad Kreuznach verliert 2:3

Nicht nur Tabellenführer, sondern auch Oberligist-Bezwinger: Der TuS Mechtersheim hat auch unter der Woche beim 1:0 über den SV Gonsenheim im Verbandspokal bewiesen, was in ihm steckt. Auch gegen Marienborn zeigte sich Mechtersheim treffsicher und gewann mit 4:1. Auf Patzer der Amiri-Elf lauerte der FC Bienwald Kandel, der bei Aufsteiger Hohenecken (1:3) jedoch den Kürzeren zog. Der SV Alemannia Waldalgesheim, verpasste nach dem 2:2 im Verfolger-Derby bei der SG Hüffelsheim den Sprung auf Platz zwei, den Jahn Zeiskam (am Sonntag in Bretzenheim) einnehmen kann. Der FC Basara und Viktoria Herxheim trennten derweil torlos mit 0:0. Die SG Eintracht Bad Kreuznach feierte gegen Bodenheim ihren ersten Saisonsieg, musste jedoch in Pirmasens eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Das Kellerduell zwischen dem VfB Bodenheim und dem SV Morlautern endete mit einem 1:1-Unentschieden. Der TuS Steinbach bleibt auch nach dem 1:4 gegen den SV Steinwenden ohne Dreier.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
2
2

Gestern, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
1
1

Heute, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
2
0
Abpfiff

