VL kompakt: Alemannia und Basara weiter auf Erfolgskurs

Mainz. Was für ein Opening: Die SG Hüffelsheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach eröffneten mit dem Derby am Freitag den 3. Spieltag. Die Hüffelsheimer setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Der FC Basara tütet den dritten Sieg im dritten Spiel ein, Aufsteiger TuS Steinbach verlor das Spiel 2:4. Auch Waldalgesheim ist weiter verlustpunktfrei und konnte gegen Schlusslicht Steinwenden den nächsten Sieg klarmachen (3:0). Auch Bodenheim (2:0 gegen Aufsteiger Hohenecken), Pirmasens (5:3 gegen Bretzenheim) und Bienwald Kandel (4:1 gegen Marienborn) können sich über drei Punkte freuen. Ebenso mit einem Sieg und insgesamt acht Toren geht Mechtersheim vom Platz (8:0 gegen Morlautern). Den Abschluss des Spieltags machten Jahn Zeiskam und Viktoria Herxheim im Derby, bei dem sich die Teams mit einem torlosen Unentschieden trennten.