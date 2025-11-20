VL: Klare Ansagen bei FCA und Rot-Weiß

Zusammenhalt: RW Darmstadt will in der Fußball-Verbandsliga gegen die SG Bornheim nachlegen. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Sie wollen gewinnen, sie müssen gewinnen – mit diesen Vorgaben gehen RW Darmstadt und der FCA Darmstadt in den Spieltag der Verbandsliga Süd. Bei der SG Langstadt/Babenhausen herrscht Vorsicht – und die Hoffnung auf eine Überraschung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 23.11.2025, 14:45 Uhr SG Langstadt/Babenhausen SG Langstadt/Babenhausen Germania Ober-Roden Ober-Roden 14:45 PUSH Die Langstädter waren mit viel Euphorie in die Saison gegangen, der Aufsteiger hatte sich so viel vorgenommen. Doch die Realität sieht anders aus für die SG, die derzeit als Vorletzter mit nur sechs Punkten massiv vom Abstieg bedroht ist und immer wieder herbe Dämpfer einstecken muss. Wie etwa beim 0:3 im Hinspiel, wie sich Toni Coppolecchia erinnert.

„Nach dem Sieg gegen den FCA Darmstadt sind wir damals mit Elan in die Partie gegen Ober-Roden gegangen, wurden aber schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt“, sagt der Sportdirektor der Langstädter. Die Germania, so Coppolecchia, habe große Qualität und einen großen Kader. Da könne der Aufsteiger nicht mithalten. Doch die SG muss punkten, auch mal überraschend, um den Klassenerhalt nicht aus den Augen zu verlieren. „Dafür müssen wir 100 Prozent bringen – sonst wird es schwer wie immer. Wir müssen kämpfen“, fordert der Sportdirektor, der auf eine Überraschung seines Teams hofft.

Es ist das Verfolgerduell, ein Vergleich zweier Teams, die zuletzt Durststrecken beendet und sich in der Spitze zurückgemeldet haben. So kamen die Rot-Weißen nach starker Leistung zu einem 4:2 bei Mitkonkurrent Bad Homburg. Die Stimmung bei den Darmstädtern „ist dadurch deutlich gelöster“, wie Dominik Lohrer sagt. Der Trainer der Rot-Weißen machte aber auch schnell klar, „dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen“. Vielmehr will das Team an die Leistung anknüpfen. „Wir wollen nachlegen“, so Lohrer. Die Vergleiche zwischen den Darmstädtern und Bornheimern hatten es zuletzt stets in sich – die vergangenen vier Partien gewannen dabei die Südhessen. Diese Serie wollen die Rot-Weißen nun am Sonntag mit dem nächsten Sieg ausbauen und gleichzeitig einen neuen Lauf in der Liga starten – diesmal einen positiven. „Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl“, sagt Lohrer.