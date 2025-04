VL: Keine Chance für den SVW in Waldbrunn

Ohne Stürmer Leon Löber, der verletzungsbedingt einige Zeit ausfällt, und Ninos Yosef (Gelb-Rot-Sperre) geriet der Sportverein zur Pause ins Hintertreffen. „Wir laden den Gegner mit einfachsten individuellen Fehlern zum Toreschießen ein“, fand SVW-Sportchef Yilidirim Sari einen Negativaspekt. Generell wollte er dem Team aber keine Vorwürfe machen: „Die Jungs haben ihr Bestes gegeben.“ Neben den ständig zu verkraftenden acht, neun Ausfällen sah er in der Roten Karte gegen Yama Afghanyar (53.) den Knackpunkt. „Er hat den Gegenspieler nicht gesehen, den er mit hohem Bein im Gesicht gestreift hat. Gelb wegen gefährlichen Spiels wäre in Ordnung gewesen“, empfand Sari die Rote Karte als fragwürdig. In Überzahl stockte Waldbrunn auf. Der Sportverein fährt nun zum FC TuBa Pohlheim (So., 15 Uhr). SVW: N. Kara; Toyosawa, D. Rashica (35. Anin Junior), Afghanyar, Sanadijizadeh, Maurer, Fosuhene, Goltz, Perez de Los Santos (45. Almeida) Tokhi (80. Y. Sari), Nakos. Tore: 1:0 Kakui (19.), 2:0 Scholl (31.), 3:0 Röder (60.), 4:0 Kakui (88.), 4:1 Goltz (89.). – Zuschauer: 200.