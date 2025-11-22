 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Viktoria Herxheim verlor gegen den FC Bienwald im Derby mit 1:3.
Viktoria Herxheim verlor gegen den FC Bienwald im Derby mit 1:3. – Foto: Keita Sugawara - Archiv

VL: Kandel besiegt Herxheim, Alemannia gegen Marienborn

Viktoria Herxheim kann Bienwald nicht in die Suppe spucken +++ Mechtersheim gewinnt gegen Steinbach +++ Kreisderbys in Waldalgesheim und Bodenheim

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Wer kann Tabellenführer TuS Mechtersheim in der Verbandsliga aufhalten? Auch TuS Steinbach gelang dies am Freitagabend nicht, Mechtersheim gewann mit 4:1. Parallel schlug der FC Bienwald Kandel im Flutlicht-Derby Viktoria Herxheim mit 3:1. Am Samstag stehen dann drei Partien an: Basara Mainz (gegen Pirmasens II) und Jahn Zeiskam (in Morlautern) wollen oben dranbleiben. Die SG Hüffelsheim will gegen Steinwenden zurück in die Erfolgsspur. Sonntags möchte die zuletzt stark verbesserte SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hohenecken weiter Punkte sammeln. Außerdem kämpfen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim im Kreis-Derby um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:00live

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
14:30

Heute, 17:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
17:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:30

Morgen, 15:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:45

Aufrufe: 022.11.2025, 11:42 Uhr
RedaktionAutor