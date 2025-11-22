VL: Kandel besiegt Herxheim, Alemannia gegen Marienborn

Wer kann Tabellenführer TuS Mechtersheim in der Verbandsliga aufhalten? Auch TuS Steinbach gelang dies am Freitagabend nicht, Mechtersheim gewann mit 4:1. Parallel schlug der FC Bienwald Kandel im Flutlicht-Derby Viktoria Herxheim mit 3:1. Am Samstag stehen dann drei Partien an: Basara Mainz (gegen Pirmasens II) und Jahn Zeiskam (in Morlautern) wollen oben dranbleiben. Die SG Hüffelsheim will gegen Steinwenden zurück in die Erfolgsspur. Sonntags möchte die zuletzt stark verbesserte SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hohenecken weiter Punkte sammeln. Außerdem kämpfen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim im Kreis-Derby um wichtige Punkte gegen den Abstieg.