Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Viktoria Herxheim verlor gegen den FC Bienwald im Derby mit 1:3. – Foto: Keita Sugawara - Archiv
VL: Kandel besiegt Herxheim, Alemannia gegen Marienborn
Viktoria Herxheim kann Bienwald nicht in die Suppe spucken +++ Mechtersheim gewinnt gegen Steinbach +++ Kreisderbys in Waldalgesheim und Bodenheim
Wer kann Tabellenführer TuS Mechtersheim in der Verbandsliga aufhalten? Auch TuS Steinbach gelang dies am Freitagabend nicht, Mechtersheim gewann mit 4:1. Parallel schlug der FC Bienwald Kandel im Flutlicht-Derby Viktoria Herxheim mit 3:1. Am Samstag stehen dann drei Partien an: Basara Mainz (gegen Pirmasens II) und Jahn Zeiskam (in Morlautern) wollen oben dranbleiben. Die SG Hüffelsheim will gegen Steinwenden zurück in die Erfolgsspur. Sonntags möchte die zuletzt stark verbesserte SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hohenecken weiter Punkte sammeln. Außerdem kämpfen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim im Kreis-Derby um wichtige Punkte gegen den Abstieg.