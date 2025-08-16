VL: Hüffelsheimer jubeln zum Jahrmarkt

Hüffelsheim. Dass es so deutlich werden würde, zeichnete sich lange nicht ab. Am Ende hatte die SG Hüffelsheim gegen die Kreuznacher Eintracht im Jahrmarktsduell der Verbandsliga mit 4:1 (1:0) die Nase vorne und feierte den ersten Erfolg nach zehn Niederlagen in Derbyvergleichen seit 2015.

Vor fast 600 Fans am Palmenstein fiel der Erfolg des starken Neulings verdient, wenn auch zu hoch aus. Den Hausherren spielte der frühe Führungstreffer in die Karten. Nach einer Ecke rollte der Ball flach durch den Bad Kreuznacher Fünf-Meter-Raum, Innenverteidiger Lars Hermann musste nur noch den Fuß hinhalten und mit dem Treffer Unzulänglichkeiten in der Innenverteidigung der Gäste offenlegen.

Abgesehen davon hatten beide Seiten in einer abwechslungsreichen Partie Chancen. So hätte Levi Mukamba, der den Ball nicht auf Edis Sinanovic querlegen konnte (8.) und nach einer halben Stunde per Kopfball die Latte avisierte, einen SGE-Treffer erzielen können; Deniz Darcans Ausgleich verhinderte der Abseitspfiff. Auf der anderen Seite traf die Ecke des erneut sehr fleißigen Nik Rosenbaum den Pfosten (10.), Johannes Balzers Ablage verpasste Mostafa El-Haiwan knapp (27.). Zudem liefen Simon Scherer und Tim Reidenbach immer mal das Eintracht-Tor an, kamen aber (noch) nicht zu gefährlichen Abschlüssen.

Deutlich stärker kamen die Gäste aus der Kabine, brachten die Hüffelsheimer Abwehr bei immer noch knapp 30 Grad ins Schwitzen.

Die entscheidende Phase dann rund um den Ausgleich in der 70. Minute: Tobias Kreuznacht leitete einen Angriff ein, Sinanovic legte quer auf Darcan, der nur noch einschieben musste. Trinkpause.

Die Bad Kreuznacher setzten zur heißen Phase an, wurden jedoch von Tim Reidenbach kalt geduscht. Mit dem Rücken zum Tor nahm er den Ball hoch an und schoss aus der Drehung aus spitzem Winkel in den Knick – Marke „Sehenswert“!

Nach dieser schnellen Hüffelsheimer Antwort gingen die Köpfe bei der Eintracht runter. Scherer (85.) machte den Deckel drauf, Rosenbaum sorgte fürs Endergebnis (87.) und dafür, dass zum Jahrmarkt nur einer jubelt: der Aufsteiger vom Palmenstein.

Die Stimmen zum Spiel

Mostafa El-Haiwan (Spieler Hüffelsheim): Wir haben eine tolle Mannschaft mit einem Top-Trainer und haben ein geiles Spiel gezeigt. In den 20 Minuten nach der Pause haben wir schon den einen oder anderen Schockmoment erlebt, aber selbst natürlich vorher auch einige Chancen liegen gelassen. Wir sind noch in einer Lernphase, da wir viele neue Spieler haben. Ich habe aber nie am Erfolg gezweifelt. Das war wichtig, damit die Serie von Johannes Balzer hält, der hat nämlich noch nie ein Jahrmarktspiel verloren.

Felix Basting (Torwart Eintracht): Es war schwierig. Wir machen das 1:1 und sind eigentlich gut im Spiel. Dann kriegen wir direkt nach dem Ausgleich das zweite Gegentor hinterher gedrückt. Wir wollten eigentlich selbst nachlegen und dann kriegst du einen richtigen Nackenschlag. Die Hüffelsheimer waren effizienter als wir. Aber unterm Strich empfinde ich das Ergebnis trotzdem als verdient über 90 Minuten gesehen. Wir haben die ersten zehn Minuten wieder mal verpennt. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, und diese Sache müssen wir aufarbeiten. Wir hatten in der ersten Hälfte gute 20 Minuten und in der zweiten Halbzeit sowieso. Aber das reicht halt nicht für 90 Minuten in der Verbandsliga.

Jan-Niklas König (Torwart Hüffelsheim): Es war heute ein ganz besonderes Spiel. Alle waren heiß und motiviert, nachdem wir eine super Trainingswoche hatten – auch wenn es zu verkürzte Woche war. Einfach Wahnsinn, was wir heute abgerissen haben. Ein superwichtiger Sieg. Wir sind endlich in der Verbandsliga angekommen, würde ich sagen.

Thorsten Effgen (Trainer Eintracht): Zu einem ungünstigen Zeitpunkt ist das 1:2 gefallen. Zuvor war eigentlich das Momentum auf unserer Seite gewesen – das war dann jedoch der Knackpunkt im Spiel. Daraus können wir aber auch wieder viel lernen. Und man hat gesehen, was da für eine Qualität in der Hüffelsheimer Mannschaft steckt. Es war ein enges Spiel, und die Tore beeinflussen natürlich extrem den Verlauf. Das müssen wir so nehmen. Ich fand, es war ein tolles Fußballspiel und zumindest 70 Minuten auf beiden Seiten auch sehr strukturiert. Man hat schon gesehen, was jeder vorhatte. Es kamen dann aber ein paar Dinge gegen uns zusammen. Ich hätte meinen Jungs ein paar Minuten länger nach dem 1:1 gewünscht, denn ich hatte das Gefühl, dass Hüffelsheim in dieser Phase durchaus zu kämpfen hatte. Wir haben vieles richtig gemacht, aber trotzdem verdient verloren. Oder man sagt: Wir haben sehr wenig falsch gemacht, das war aber sehr teuer.

André Weingärtner (Trainer SG Hüffelsheim): Da hast du ein bisschen Glück, das hat aber auch mit Mentalität zu tun, nach dem 1:1 wieder aufzustehen. In der kurzen Trinkpause haben wir schon gesagt, dass das zu wenig war. Wir haben um den Ausgleich gebettelt, vor allem zu viele Standards zugelassen, die auch alle gefährlich waren. Man hat gesehen, dass wir doch ein bisschen zu grün und in vielen Situationen hingelaufen sind. Das 1:0 war wichtig für uns, danach hatten wir das Momentum bei uns. Der Sieg geht in Ordnung, ist aber zu hoch. Auch die Eintracht hatte Chancen, um hier in die andere Richtung zu gehen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Im Vergleich zum Spiel gegen Marienborn war das fußballerisch schon etwas anderes gegen einen Gegner, der mitgespielt hat. Wenn wir den Ball gewonnen haben und unsere drei Offensiven gefunden haben, hat es bei der Eintracht lichterloh gebrannt. Umgekehrt war es für uns aber auch immer schwierig gegen die individuelle Klasse von Darcan, Sinanovic oder Mukamba. Was wir im ersten Spiel an Pech hatten, hatten wir diesmal an Glück.





