VL: Hüffelsheim will richtige Reaktion auf heftige Pleite zeigen

Das Ziel ist im Duell des aktuellen Tabellensechsten gegen den Zehnten klar definiert: Die SG will nach einer unglücklichen Niederlage gegen Klassenprimus TuS Mechtersheim (1:2) und der Basara-Klatsche unbedingt mit einem Dreier zurück in die Erfolgsspur. Dabei hat man auf Palmenstein sehr wohl registriert, dass die Gäste aus dem Mainzer Stadtteil ihrerseits ein Erfolgserlebnis brauchen, um nicht in einen möglichen Negativstrudel zu geraten. Bislang konnte die TSG nur bei Schlusslicht SV Morlautern die komplette Punktausbeute einfahren. Allerdings - und das spricht für sie - kam die Mannschaft von Timo Schmidt und dem spielenden Co-Trainer Serdal Günes, in der der früherer Hassia-Akteur Tamim Noory seine neue sportliche Heimat gefunden hat, zuletzt auf eigenem Geläuf gegen den TuS Hohenecken dreimal nach Gegentreffern zurück und erreichte noch ein 3:3-Unentschieden. Auch gegen Mechtersheim war man in der Schlussphase nah am Unentschieden dran, verlor nur äußerst unglücklich 0:1.

Mittelfeldakteur Tim Müller wieder im Kader