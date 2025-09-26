VL: Hüffelsheim will richtige Reaktion auf heftige Pleite zeigen

Hüffelsheim. Die deftige 2:7-Klatsche beim FC Basara Mainz am vergangenen Wochenende ist aufgearbeitet. Gegen die TSG Bretzenheim will Trainer André Weingärtner von seiner SG Hüffelsheim am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) auf Palmenstein eine Reaktion sehen. Auch, um den insgesamt guten Eindruck aus den ersten acht Saisonpartien in der Verbandsliga zu bestätigen und zu zeigen, dass die Klatsche ein einmaliger Ausrutscher war. Die Favoritenrolle liegt diesmal jedenfalls rein vom Papier her ganz eindeutig beim Aufsteiger von der Nahe. Wiedergutmachung ist angesagt.
"Physisch war es bei Basara nicht so das Drama", so Weingärtner. Vielmehr habe trotz früher Führung ab dem 1:1-Ausgleich der „Diamanten“ die Körpersprache gefehlt. "Viele sind einfach eingesackt, waren mental nicht auf der Höhe. Da hat uns der absolute Wille gefehlt. Und genau das darf uns nicht noch einmal passieren." Intensive Trainingseinheiten am Montag und Mittwoch hätten gezeigt, dass die Botschaft angekommen ist. "Da war tatsächlich bei allen ganz viel Zug drin", so der 48-Jährige.
Vor der TSG Bretzenheim hat Weingärtner höchste Achtung. Sowohl in der Winter- als auch in der Sommervorbereitung in diesem Jahr trafen beide Vereine aufeinander, beide Male gingen die Mainzer als Sieger vom Platz. "Die haben mit kleinstem Etat ein ganz charmantes Team aufgestellt, das jedem Gegner weh tun kann", ist der Lehrer überzeugt. Umgekehrt heißt das: "Wenn wir mit drei Punkten vom Platz heruntergehen wollen, müssen wir ein tolles Spiel machen." Trash-Talk auf der Bank und aus deren Umfeld ist dabei nicht zu erwarten, dazu kennen sich die beiden Coaches Weingärtner und TSG-Pendant Timo Schmidt zu lange und schätzen sich zu sehr. "Wir beide wollen versuchen, mit fairen Mitteln Punkte zu holen", sagt der SG-Trainer.
Das Ziel ist im Duell des aktuellen Tabellensechsten gegen den Zehnten klar definiert: Die SG will nach einer unglücklichen Niederlage gegen Klassenprimus TuS Mechtersheim (1:2) und der Basara-Klatsche unbedingt mit einem Dreier zurück in die Erfolgsspur. Dabei hat man auf Palmenstein sehr wohl registriert, dass die Gäste aus dem Mainzer Stadtteil ihrerseits ein Erfolgserlebnis brauchen, um nicht in einen möglichen Negativstrudel zu geraten. Bislang konnte die TSG nur bei Schlusslicht SV Morlautern die komplette Punktausbeute einfahren. Allerdings - und das spricht für sie - kam die Mannschaft von Timo Schmidt und dem spielenden Co-Trainer Serdal Günes, in der der früherer Hassia-Akteur Tamim Noory seine neue sportliche Heimat gefunden hat, zuletzt auf eigenem Geläuf gegen den TuS Hohenecken dreimal nach Gegentreffern zurück und erreichte noch ein 3:3-Unentschieden. Auch gegen Mechtersheim war man in der Schlussphase nah am Unentschieden dran, verlor nur äußerst unglücklich 0:1.
Wieder mit von der Partie sein kann am Samstag auf SG-Seite der gegen Basara fehlende und ob seiner Routine und seines Auftretens enorm wichtige zentrale Mittelfeldakteur Tim Müller. Außenspieler Thierno Keita und Keeper Jan-Niklas König fehlen weiterhin urlaubs- bzw. berufsbedingt. Elias Ludwig, Nico Najda und Manuel Hohmann befinden sich im Aufbautraining. Bis sie wieder eine Option werden, wird es allerdings noch einige Wochen dauern. Nicht im Kader stehen werden Tom Baier und Philip Klein.