VL: Hornau wieder an der Spitze

Leon Krönert trifft für seine TuS in Okriftel gleich zwei Mal vom Punkt. – Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus. Die nach dem Spieltag Tabellenführer TuS Hornau hat seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht FC Germania Okriftel erfüllt, sich beim 2:0 (2:0)-Auswärtssieg jedoch lange schwergetan. Matchwinner war Leon Krönert, der beide Treffer per Foulelfmeter erzielte.

Von Beginn an entwickelte sich die erwartete Partie. Hornau hatte viel Ballbesitz, biss sich jedoch an einer disziplinierten Okrifteler Defensive die Zähne aus. „Es war ein schweres Spiel, gegen einen Gegner, der sehr tief gestanden und gut verteidigt hat“, erklärte Hornaus Trainer Andreas Klöckner nach Abpfiff.

Die Führung fiel schließlich vom Punkt. Nach einem unnötigen Foul verwandelte Krönert in der 30. Minute sicher zum 1:0. Kurz vor der Pause wiederholte sich die Szene – erneut Elfmeter, erneut Krönert (41.), erneut drin. Eine effiziente, wenn auch wenig glanzvolle Vorstellung des Spitzenreiters.

Auf Seiten der Gastgeber sorgten die beiden Strafstöße für Ärger. „Die beiden Elfmeter waren unnötig verursacht. Da haben wir Hornau die Führung geschenkt, obwohl wir gut in der Partie waren“, haderte Okriftels sportlicher Leiter Mevlüt Yavuz.

Okriftel steigert sich – Hornau verwaltet

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild: Okriftel trat mutiger auf und setzte den Tabellenführer phasenweise unter Druck. „Wir waren im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft und hätten zumindest den Anschlusstreffer erzielen müssen“, sagte Yavuz, der zudem betonte: „Das Spiel wirkte nicht so, als hätte der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten gespielt.“

Hornau hingegen verlor etwas den Rhythmus. „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas den Faden verloren“, gab Klöckner zu. „Wirklich in Gefahr war der Sieg aber nie.“

Rückenwind im Titelrennen

Durch die gleichzeitige Niederlage von Rot-Weiß Hadamar konnte Hornau seine Position an der Tabellenspitze zurückholen – ein Umstand, den Klöckner als möglichen Vorteil für den Saisonendspurt sieht: „Durch die Niederlage von Hadamar und unseren Sprung an die Tabellenspitze erhoffe ich mir, dass das Team es als Schwung mit in die letzten und entscheidenden Spiele nimmt.“

Allzu lange bleibt jedoch keine Zeit zum Durchatmen. Bereits am Donnerstag wartet mit Walluf die nächste Herausforderung. Klöckner warnt: „Da wartet ein harter Gegner auf uns, der uns schon in der Hinrunde Probleme bereitet hat.“