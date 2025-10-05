VL: Hornau besiegt Okriftel und ist Spitzenreiter

Hornau/Hattersheim. Mit 3:0 konnte sich TuS Hornau in der Verbandsliga Süd gegen Germania Okriftel durchsetzen und ist Spitzenreiter. Der FCO hat es nicht geschafft, auf den Sieg gegen Limburg aufzubauen, blickt aber dennoch auf ein ordentliches Auswärtsspiel.

"Am Ende war es ein ordentliches, aber kein gutes Spiel von uns", resumiert Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter der Germania. "Der Gegner war vor allem spielerisch klar stärker als wir. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut dagegen halten können." In der 25. Minute erzielte Tristan Hein nach einem Abpraller das 1:0. "Wir haben vor der Pause viele Chancen ausgelassen und den Sack nicht zumachen können", ärgert sich der Hornauer Co-Trainer Adrian Göttfried, der dann einen souveränen zweiten Abschnitt seiner Mannschaft sah.

Nach einem cleveren Steckpass war TuS-Angreifer Leon Krönert frei durch und erhöhte auf 2:0 (50.). Schon fünf Minuten später war die Partie so gut wie entschieden: Ein langer Ball von Torwart Julius Petry landetet bei Felix Erbe, der zum 3:0 treffen konnte (55.). "Danach ist so gut wie gar nichts mehr passiert", sagt Göttfried, der den Sieg als verdient beschreibt. "Hornau hat in der zweiten Halbzeit dann gedrückt und uns haben die Akzente nach vorne gefehlt", beschreibt Yavuz eine chancenarme zweite Halbzeit.

Für die Germania ist es die zweite Niederlage binnen weniger Tage. Am Donnerstag musste man sich im Kreispokal der Weilbacher Germania mit 0:2 geschlagen geben. "Kann schon sein, dass das Pokalspiel noch in den Köpfen der Jungs gesteckt hat. Das darf aber kein Grund für die Niederlage sein." Die Gründe sind für Yavuz schnell festgestellt: "Wir müssen vorne cleverer spielen. Besonders in den entscheidenden Räumen war vieles zu ungenau, da müssen wir sauberer spielen."

Vorfreude auf Spitzenspiel

TuS Hornau geht kommende Woche als Tabellenführer in das Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger Walluf. "Die Lust auf das Spiel ist natürlich riesig, aber wir sind gewarnt. Walluf hat zu Hause bislang alle Spiele gewonnen und ist ein starkes Team", blickt Göttfried nach vorne. "Das Spiel war noch kein Thema bei uns. Nachdem das Okriftel-Spiel aber vorbei ist, gilt jetzt voller Fokus auf nächste Woche. Wir freuen uns auf die Aufgabe und ein ekliger Gegner zu sein."