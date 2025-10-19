VL: Hier fühlt sich das Remis gut an, dort nicht

Drei gegen einen: RW Darmstadt (Mitte Philipp Christoph) musste sich in der Fußball-Verbandsliga trotz zweimaliger Führung mit einem 3:3 gegen den 1. FC Langen begnügen. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. So unterschiedlich kann die Gefühlswelt nach einem Unentschieden sein. So ärgerte sich Dominik Lohrer nach dem 3:3 von RW Darmstadt in der Verbandsliga Süd gegen Langen. Für seinen Trainerkollegen Luca Bergemann vom FCA Darmstadt fühlte sich das 2:2 des Schlusslichts in Bornheim dagegen gut an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:15 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt 1. FC Langen 1. FC Langen 3 3 Abpfiff Dominik Lohrer ärgerte sich nach der Partie so richtig. Schließlich hatte der Darmstädter Trainer auch allen Grund dazu. Denn sein Team verschluderte gegen den Aufsteiger den Sieg und damit die Gelegenheit, sich von der nun punktgleichen Konkurrenz an der Tabellenspitze abzusetzen. Denn Bad Homburg hatte verloren, Seligenstadt ebenfalls nur Remis gespielt (alle 27 Zähler). „Es gab reichlich kritische Töne bei uns“, sagte Lohrer und fügte an: „Das war nicht Spitzenreiter-reif.“ Für sein Team war es das dritte Remis in Folge, wie gegen Unter-Flockenbach (3:3) hatten die Darmstädter daheim drei Gegentreffer kassiert – was den Ärger bei ihrem Trainer noch verstärkte.

Dabei schienen die Rot-Weißen alles im Griff zu haben, führten sie zur Pause nach Treffern von Nick Neumann (8.) und Emin Aykir (41./Foulelfmeter) mit 2:0. Doch das 1:2 durch Keano Castiglione (48.) war der erste Dämpfer. „Und danach hatten wir genug Chancen, auf 4:1 zu erhöhen. Wir sind fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, meinte Lohrer. Der Treffer fiel dafür auf der Gegenseite – Kamil Tyminski (62.) glich für Langen aus und sorgte für Dämpfer Nummer zwei. Zwei Minuten später führten die Gastgeber wieder. Noel Wembacher (64.) hatte getroffen und die Rot-Weißen wieder auf Kurs gebracht. Vermeintlich. „Denn wir glauben teils, es läuft von ganz allein – tut es aber nicht“, sagte Lohrer: „Wir haben uns dann teils selbst im Weg gestanden.“ Der Coach sprach weitere Tormöglichkeiten an, die nicht genutzt wurden. Und schließlich patzte in der Nachspielzeit die Abwehr und ließ bei einem Standard das 3:3 durch Serhat Gumus (90.+4) zu – der dritte Dämpfer. Der Ärger bei Dominik Lohrer war damit komplett.