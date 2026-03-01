VL: Groß-Gerau unzufrieden mit Unentschieden

Der VfR Groß-Gerau im Teamkreis. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

GROSS-GERAU. Die Verbandsliga-Kicker des VfR Groß-Gerau sind auch am Sonntag wieder einmal an ihrer Abschlussschwäche gescheitert. Beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Langen vergab Fynn Schek nach zehn Minuten einen Foulelfmeter. Und in der Schlussphase lief Ilias Benazza dreimal allein aufs Tor zu – nur, um zweimal am Ziel vorbeizuschießen und einmal an Torhüter Max Steinbrecher zu scheitern. Von diesen Chancen der hundertprozentigen Güte „musst du mindestens eine reinmachen“, sagt Trainer Gaetano Bauso. Ob dieser Abschlussqualität nutzte es dem VfR auch nichts, ab der 58. Minute in Überzahl zu spielen. Denn FCL-Kapitän Hamza Khan hatte wegen grobem Foulspiel die Rote Karte gesehen.