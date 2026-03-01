VL: Groß-Gerau unzufrieden mit Unentschieden

GROSS-GERAU. Die Verbandsliga-Kicker des VfR Groß-Gerau sind auch am Sonntag wieder einmal an ihrer Abschlussschwäche gescheitert. Beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Langen vergab Fynn Schek nach zehn Minuten einen Foulelfmeter. Und in der Schlussphase lief Ilias Benazza dreimal allein aufs Tor zu – nur, um zweimal am Ziel vorbeizuschießen und einmal an Torhüter Max Steinbrecher zu scheitern. Von diesen Chancen der hundertprozentigen Güte „musst du mindestens eine reinmachen“, sagt Trainer Gaetano Bauso. Ob dieser Abschlussqualität nutzte es dem VfR auch nichts, ab der 58. Minute in Überzahl zu spielen. Denn FCL-Kapitän Hamza Khan hatte wegen grobem Foulspiel die Rote Karte gesehen.
Gegen ausgeprägt defensiv eingestellte Langener dominierte der VfR über die gesamte Spielzeit. Eine ihrer wenige Tormöglichkeiten nutzten sie zu überraschenden Führung (Dominik Curkovic/54.). Im Gegenzug schoss Ahmet Caglar das 1:1 (56.). „Und dann haben wir auf ein Tor gespielt“, so Bauso.