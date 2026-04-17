VL: Groß-Gerau sichert Kader für Zukunft

Jubel beim VfR Groß-Gerau - gerade läuft es gut in der Verbandsliga. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

GROSS-GERAU/WALLDORF. Der Großteil des aktuellen Groß-Gerauer VfR-Kaders hat bereits zugesagt, auch in der nächsten Saison beim Verbandsligisten zu spielen. Einige Fußballer haben gar um zwei Jahre verlängert. Mit dem Abwehrspieler Can Luca Orhan vom Gruppenligisten FC 07 Bensheim hat der VfR auch einen ersten Neuzugang verpflichtet. „Die Planung läuft sehr gut“, sagt Sportlicher Leiter Driton Kameraj denn auch: „Bis jetzt bin ich zufrieden.“

Mit Tom Kohnhäuser, Paul Weller, Ahmet Caglar, Fynn Schek. Kevin Schuller, Alexander Vogler, Paul Schmieder, Ilias Benazza, Mohamed Reda Raiss, Marco Oliveri del Castillo, Pedro Araujo da Silva sowie mit den Torhütern Marcel Czirbus und Valentin Merz kann der VfR weiter planen. Der erst im Winter gekommene John Basim Yohanna hat ohnehin für eineinhalb Jahre unterschrieben.

Neuzugänge sollen sich mit VfR identifizieren

Abgeschlossen ist die Kaderplanung des Ligazehnten aber noch nicht. „Wir sind in Gesprächen, die auch ganz gut laufen“, berichtet Kameraj. Auch an potenziellen weiteren Neuzugängen sei der VfR dran. Wobei nach Akteuren gesucht wird, die sich mit dem Verein identifizieren. Die nicht einfach nur Fußball bei den Grün-Weißen spielen, sondern auch eine Entwicklung mitgestalten wollen, so Kameraj: „Darauf legen wir großen Wert.“

Alles passen muss für die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso auch am kommenden Sonntag (19.), 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz II neben dem Stadion am Brentanobad in Frankfurt-Rödelheim. Dort misst sich der VfR mit dem Tabellenvierten SG Rot-Weiß Frankfurt. Aber auch bei dem „Top-Team der Liga“ will Kameraj selbstbewusste Groß-Gerauer sehen. „Wir werden schon alles daran setzen, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen“, sagt der Sportliche Leiter und fügt mit dem Blick nach unten im Klassement hinzu: „Die Punkte brauchen wir auch dringend.“