VL: Groß-Gerau erwartet intensiven Auftakt

GROSS-GERAU/WALLDORF. So recht weiß Gaetano Bauso nicht, was beim Saisonstart auf seine Verbandsliga-Fußballer zukommt. Der Trainer des VfR Groß-Gerau erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) ein intensives Spiel beim Aufsteiger 1. FC Langen. Die Auftaktbegegnung „will natürlich keiner verlieren“, sagt Bauso. Und nach der sechswöchigen Vorbereitung seien die Spieler heiß darauf, dass die neue Saison endlich losgeht: „Das wird sicher ein sehr umkämpftes Spiel.“ Die Langener, die der zweithöchsten hessischen Liga erstmals seit 1970 (damals hieß sie noch Gruppenliga) wieder angehören, vermag der VfR-Coach aber nicht wirklich einzuschätzen. Beim Gastspiel im Waldstadion im Stadtteil Oberlinden kann Bauso aus dem kompletten Kader wählen, welche Akteure er für das Spieltagsaufgebot nominiert.