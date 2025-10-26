VL: Groß-Gerau belohnt sich doch noch

In der zweiten Minute der Nachspielzeit freuten sich die Darmstädter Rot-Weißen schon, mit einer zum Torschuss mutierten Flanke doch noch das Ausgleichstor geschafft – und einen Punkt gerettet zu haben. Aber das Spiel war eben noch nicht vorbei. Vier Minuten später nahm Christoph Haddad den weit eingeworfenen Ball mit dem Hinterkopf, und die Kugel beschrieb einen Bogen ins lange Eck. Der Rettungsversuch eines Rot-Weiß-Feldspielers kam zu spät, nach Einschätzung des Schiedsrichtergespanns hatte der Ball die Torlinie schon überflogen – 2:1.

„Wir hatten mehr Ballbesitz und wollten am Ende vielleicht ein bisschen mehr als der Gegner“, sagte VfR-Trainer Gaetano Bauso. Lange lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Spiel. „Uns hat es in die Karten gespielt, dass die Darmstädter eine Rote Karte bekommen haben“, sagte Bauso. Vom Platz gestellt wurde Emin Aykir wegen einer verbalen Verfehlung (59.). Dass RW-Leistungsträger Robin Schwarz gegen Ende der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, schwächte die Gäste ebenfalls. Und als Tom Kohnhäuser den VfR in Führung brachte (77.), schienen die Groß-Gerauer voll auf Siegeskurs. Aber in der Nachspielzeit wurde es doch noch aufregend.