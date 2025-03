VL-Gipfeltreffen: Gau-Odernheim gegen Waldalgesheim im AZ-Livestream

Gau-Odernheim. Es steckt so viel Brisanz in diesem Duell. Dritter gegen Zweiter. Bester Angriff gegen beste Abwehr. Ein absolutes Spitzenspiel. Die Fußballer des TSV Gau-Odernheim treffen auf die Mannschaft, die ihnen zuletzt vor 195 Tagen die letzte Verbandsliga-Niederlage beigebracht hat: Alemannia Waldalgesheim. Und es geht in diesem Knaller am Sonntag, 15.30 Uhr, noch um mehr als die Gau-Odernheimer Mega-Serie von mittlerweile 14 Partien ohne Niederlage.