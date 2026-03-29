VL: Geschwächte Okrifteler verlieren in Waldbrunn

Der FC Germania Okriftel zeigt in Waldbrunn eine engagierte Teamleistung trotzt einigen Ausfällen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Region. Mit einer 0:2-Niederlage kehrte der FC Germania Okriftel vom Auswärtsspiel beim FC Waldbrunn zurück. Unter schwierigen personellen Voraussetzungen zeigte die Mannschaft dennoch eine engagierte Leistung, konnte sich am Ende jedoch nicht belohnen.

Bereits vor Anpfiff war klar, dass die Aufgabe in Waldbrunn keine leichte werden würde. Okriftel reiste mit einem deutlich geschwächten Kader an, der für die Partie in der Verbandsliga mit Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänzt werden musste. „Mit unserer ersten Elf bin ich mir sicher, dass wir hier etwas gerissen hätten“, erklärte der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz nach dem Spiel.

Trotz der personellen Engpässe hielt Okriftel zunächst gut dagegen, musste aber in der 34. Minute den Rückstand hinnehmen: Yuki Iwamoto brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Auch das zweite Tor durch Shunya Kuroda (57.), ein direkt verwandelter Freistoß, fiel aus Sicht der Gäste unglücklich. „Die Tore waren gute und glückliche Einzelaktionen von Waldbrunn, die wir auch hätten verhindern können“, analysierte Yavuz.

Steigerung nach der Pause bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Okriftel deutlich aktiver und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Vor allem die Umstellung in der Offensive brachte frischen Schwung ins Spiel. „Wir wollten im zweiten Durchgang die Offensive anders gestalten, das hat auch gut gefruchtet. Da hätten wir ein Tor machen können“, so Yavuz, der insbesondere die verpassten Chancen auf den möglichen 1:1-Ausgleich hervorhob.

Trotz der Niederlage fand der sportliche Leiter lobende Worte für die Mannschaft: „Dennoch ein großes Lob an das Team, welches heute das Maximum an Leistung rausgeholt hat. Es hat gezeigt, dass wir gute Charaktere im Team haben.“

Planungen für die Zukunft laufen bereits

Mit Blick auf die sportliche Zukunft richtet sich der Fokus beim Tabellenletzten der Verbandsliga Mitte bereits auf die kommende Saison in der Gruppenliga. Trainer Sascha Amstätter bleibt dem Verein wie geplant erhalten. Zudem haben wichtige Leistungsträger wie Lufrim Kodraliu und Candas Kara ihre Zusage gegeben.

„Das sind beides Top-Spieler und gute Charaktere, die in der Gruppenliga eine wichtige Rolle einnehmen werden“, betonte Yavuz. Weitere Gespräche mit Spielern laufen bereits. Klar ist: Der FC Germania Okriftel plant einen intensiven Neuaufbau. „Wir wollen in der Gruppenliga einen intensiven Neuaufbau starten, dafür gilt es, die richtigen Charaktere mit der passenden Qualität zu mischen“, so Yavuz abschließend.