VL: Germania Okriftel sichert sich Klassenerhalt in der Nachspielzeit

"Aufgrund der zweiten Halbzeit war es dann meiner Meinung nach ein hochverdienter Sieg für uns", fuhr El Mrhanni fort. Dabei mussten die Okrifteler in der 80. Spielminute eine kuriose Schiedsrichterentscheidung hinnehmen. "Wir treffen in der 80. den Pfosten, Alim Göcek nimmt den Abpraller mit der Brust an und versenkt ins leere Tor. Die Schiedsrichter zeigten auf den Anstoßpunkt, alle dachten, der Treffer zählt, selbst die gegnerischen Spieler sind schon zum Anstoß gelaufen. Von draußen gab's dann halt ganz viel Theater und in der 83. Minute wurde dann doch noch auf Handspiel entschieden", schilderte El Mrhanni die Situation entsetzt. "Sowas erlebt man normalerweise nur in der Bundesliga. Und da gibt es einen Kölner Keller, den wir hier gar nicht haben", sagte El Mrhanni.

"Fußball ist dann manchmal doch gerecht"