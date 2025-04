VL: Ganz bittere Heimpleite für die SG Walluf

Blitzstart der Rheingauer mit dem Treffer von Jan Löwer, der mit einem an ihm verschuldeten Elfmeter sogar gleich nachlegte. Pohlheim verkürzte schnell, kam durch einen Strafstoß mit Beteiligung von Bastian Bsullak zum 2:2. Die Gelb-Rote Karte gegen Jonas Dalbert (34.) stufte SG-Trainer Christian Lüllig noch unter „kann man geben“ ein. Als der Referee in der turbulenten Begegnung aber auch noch die Ampelkarte gegen Julius Buff zückte (58./beide sind damit für das nächste Punktspiel gesperrt), verstand der Gastgeber-Coach die Fußball-Welt nicht mehr: „Es gab einen Kontakt, für den man Gelb geben kann. Aber dem Schiedsrichter fehlte das Fingerspitzengefühl. Was die Bewertung von Zweikämpfen anging, ließ der Unparteiische jegliche Linie vermissen.“ Aber Lüllig wollte keineswegs die Niederlage komplett auf die Spielleiter abwälzen: „Wir müssen uns auch an die eigene Nase greifen“, bekannte er. Lobte aber gleichzeitig die Moral seiner Schützlinge, die erst durch Mirko Dimter auf 3:3 stellten, später bei der Chance von Maurice Schulz in der 85. Minute am 4:4 schnupperten. Mit neun gegen elf nutzte Pohlheim letztlich auch mit individueller Qualität die Überzahl aus. Die Wallufer müssen sich jetzt schnell schütteln, denn bereits am Mittwoch (20 Uhr in Niederseelbach) steht ihr Pokalhalbfinale beim Kreisoberligisten SV Walsdorf an. Ehe in der Liga die Aufgabe beim SC Waldgirmes II (So., 15.30 Uhr) wartet.

Als klares Zeichen der Verbundenheit mit dem Verein wertet Wallufs Vorstandsmitglied Sebastian Meckel derweil die Zusagen von Jan Löwer, Jonas Dalbert, Julius Buff, Nico Hernandez, Mirko Dimter, Daniel Bienek und Max Hasenstab. Unabhängig davon, dass der Nachfolger des nach Rundenschluss ausscheidenden Chefcoachs Christian Lüllig noch nicht feststeht. Damit steht ein erstes Kader-Gerüst für die Zukunft. Mehr noch: Tim Burghold, der vor zwei Jahren zunächst einmal berufliche Prioritäten gesetzt und eine Fußball-Pause eingelegt hatte, kehrt zwischen die Pfosten zurück. Und das ab der neuen Saison wieder im Trikot der SG Walluf. Mit Nils Balder (Spielertrainer TSV Bleidenstadt), Tobias Bellin (als Spieler nach Bleidenstadt) und Damir Bektasevic (Ziel nicht bekannt) stehen drei Abgänge fest. Bei der Trainersuche werde man sich „nicht unter Stress setzen“, sagt Meckel und geht davon aus, dass der künftige Kader demnächst weiter Konturen annimmt – und auch ein neuer Coach gefunden wird.