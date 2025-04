VL: Für den FCA ist mehr möglich gewesen

„Wir hatten weitere Chancen, hatten das Spiel im Griff. Nach der Führung hatte ich so das Gefühl, da geht heute noch mehr für uns. Aber dann gab es den Platzverweis“, meinte Bergemann. „Wir waren nun mehr in der Defensive gefordert. Und gegen Hummetroth kannst du 70 Minuten in Unterzahl nicht schadlos überstehen.“ Tat der FCA auch nicht. Doch mehr als den Ausgleich des Favoriten durch Amid Khan Agha (58.) ließen die Darmstädter nicht zu. „Es war ein gutes Spiel, damit können wir sehr zufrieden sein“, so Bergemann. Den Schwung wollen Arheilger mitnehmen ins Finale um den Kreispokal, in dem sie als Titelverteidiger am kommenden Donnerstag (15 Uhr, bei Croatia Griesheim) auf Ligakonkurrent RW Darmstadt treffen.

RW Darmstadt gewinnt nicht gegen den Namensvetter

Es bleibt dabei – die Darmstädter können gegen Walldorf nicht gewinnen. Auch das vierte Spiel nach dem Aufstieg der Walldorfer verlor das Team aus der Heimstättensiedlung. Dabei war es nach Ansicht von Dominik Lohrer noch nie so einfach, gegen den Namensvetter zu gewinnen. „Es darf zur Pause nicht 0:1 stehen, sondern es muss 3:1 für uns stehen“, sagte der Darmstädter Trainer weiter. Denn sein Team hatte vom Anpfiff weg beste Chancen auf einen Treffer, der allerdings den Gastgebern durch Joaquin Fazal (4.) gelang.

Kurz nach Wiederanpfiff trafen die Gäste dann durch Emin Aykir (48.), das Blatt schien sich zugunsten der Gäste zu wenden. „Wir sind gut aus der Pause gekommen“, meinte Lohrer, dessen Team aber nach dem neuerlichen Rückstand (Achraf Amazih traf zum 2:1 für Walldorf/70.) den Faden verlor. Amazih (90.+2) erhöhte schließlich. „Das tut schon weh, diese Niederlage“, sagte Lohrer, der als Knackpunkt „die Chancenverwertung vor der Pause“ nannte. So gehen die Darmstädter mit Wut und dem Bestreben ins Kreispokalfinale, es dort besser zu machen.