Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wenn Viktoria Herxheim den FC Bienwald im Derby ärgert, könnte der FC Basara profitieren. – Foto: Keita Sugawara - Archiv
VL: Flutlicht-Derby in Kandel, Alemannia gegen Marienborn
Viktoria Herxheim will Bienwald in die Suppe spucken +++ Goliath gegen David in Mechtersheim +++ Kreisderbys in Waldalgesheim und Bodenheim
Wer kann Tabellenführer TuS Mechtersheim in der Verbandsliga aufhalten? Wenn es die TuS Steinbach am Freitagabend schaffen würde, wäre das die Sensation des Spieltags. Parallel kommt es zum Flutlicht-Derby zwischen dem FC Bienwald Kandel und Viktoria Herxheim. Am Samstag stehen dann drei Partien an: Basara Mainz (gegen Pirmasens II) und Jahn Zeiskam (in Morlautern) wollen oben dranbleiben. Die SG Hüffelsheim will gegen Steinwenden zurück in die Erfolgsspur. Sonntags möchte die zuletzt stark verbesserte SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hohenecken weiter Punkte sammeln. Außerdem kämpfen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim im Kreis-Derby um wichtige Punkte gegen den Abstieg.