VL: Flutlicht-Derby in Kandel, Alemannia gegen Marienborn

Wer kann Tabellenführer TuS Mechtersheim in der Verbandsliga aufhalten? Wenn es die TuS Steinbach am Freitagabend schaffen würde, wäre das die Sensation des Spieltags. Parallel kommt es zum Flutlicht-Derby zwischen dem FC Bienwald Kandel und Viktoria Herxheim. Am Samstag stehen dann drei Partien an: Basara Mainz (gegen Pirmasens II) und Jahn Zeiskam (in Morlautern) wollen oben dranbleiben. Die SG Hüffelsheim will gegen Steinwenden zurück in die Erfolgsspur. Sonntags möchte die zuletzt stark verbesserte SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hohenecken weiter Punkte sammeln. Außerdem kämpfen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim im Kreis-Derby um wichtige Punkte gegen den Abstieg.