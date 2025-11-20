 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Wenn Viktoria Herxheim den FC Bienwald im Derby ärgert, könnte der FC Basara profitieren.
Wenn Viktoria Herxheim den FC Bienwald im Derby ärgert, könnte der FC Basara profitieren. – Foto: Keita Sugawara - Archiv

VL: Flutlicht-Derby in Kandel, Alemannia gegen Marienborn

Viktoria Herxheim will Bienwald in die Suppe spucken +++ Goliath gegen David in Mechtersheim +++ Kreisderbys in Waldalgesheim und Bodenheim

Wer kann Tabellenführer TuS Mechtersheim in der Verbandsliga aufhalten? Wenn es die TuS Steinbach am Freitagabend schaffen würde, wäre das die Sensation des Spieltags. Parallel kommt es zum Flutlicht-Derby zwischen dem FC Bienwald Kandel und Viktoria Herxheim. Am Samstag stehen dann drei Partien an: Basara Mainz (gegen Pirmasens II) und Jahn Zeiskam (in Morlautern) wollen oben dranbleiben. Die SG Hüffelsheim will gegen Steinwenden zurück in die Erfolgsspur. Sonntags möchte die zuletzt stark verbesserte SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hohenecken weiter Punkte sammeln. Außerdem kämpfen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim im Kreis-Derby um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
19:30

Sa., 22.11.2025, 15:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:00live

Sa., 22.11.2025, 15:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:30

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
17:00live

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:30

So., 23.11.2025, 15:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:45

