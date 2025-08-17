VL: Flockenbacher liefern endlich ab

Unter-Flockenbach (jz). Der SV Unter-Flockenbach hat seinen ersten Saisonsieg in der Verbandsliga gelandet. Die Mannschaft von Trainer Dalio Memic gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen den FCA Darmstadt mit 4:0 (1:0). „Die Mannschaft stand enorm unter Druck“, sagte der Sportdirektor des Hessenliga-Absteigers, Markus Müller, nach nur einem Punkt aus zwei Spielen.

Diesmal lieferte der SVU ab. Die Gastgeber waren von Beginn an konzentriert im Spiel, fanden immer wieder Lücken im Abwehrriegel des FCA. „Darmstadt war sehr defensiv“, sagte der SVU-Sportdirektor, die Gastgeber dagegen schnell vor allem über die Außenbahnen unterwegs – ein Mittel zum Erfolg. „Wir haben es sehr gut gemacht“, lobte Müller mit Verweis auf eine starke Viererkette („Darmstadt hatte in 90 Minuten keinen Torschuss“) und einen solide spielenden Marius Kamuff – nicht selbstverständlich, denn Kamuff war seit seinem Wadenbeinbruch Anfang März gegen Darmstadt zum ersten Mal wieder in einem Punktspiel gefordert. Und auch offensiv ließ Unter-Flockenbach diesmal nichts anbrennen.