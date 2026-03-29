VL: Flockenbach muss bei Sieg in Neu-Isenburg ein wenig zittern

Der SV Unter-Flockenbach musste trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung zittern. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach bleibt auf Erfolgskurs, musste sich am Freitag beim Tabellenfünften Pars Neu-Isenburg aber mächtig strecken, um den 3:2 (1:0)-Sieg einzutüten.

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„Das war der erwartet schwere Gegner“, sagte SVU-Trainer Lukas Cambeis, dessen Team in der ersten Halbzeit spielbestimmend war, viele Ballbesitzphasen hatte, aber wenig Torgefahr ausstrahlte. Doch ein Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit brachte den Spitzenreiter ergebnistechnisch auf Kurs. Und Luca Kaiser erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. „Aber dann hätten wir fast alles weggeworfen“, ärgerte sich der SVU-Coach über „schlampige Abwehraktionen“ seiner Elf und einen Gegner, der immer besser ins Rollen kam. Das 2:2 war folgerichtig. doch am Ende bleib der Spitzenreiter stabil und kam durch Ilya Ertanier kurz vor Schluss mit einem Distanzschuss zum Siegtor.