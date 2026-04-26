VL: Flockenbach macht einen weiteren Schritt

Unter-Flockenbach (jz). Der SV Unter-Flockenbach hat mit dem 5:1 (1:1)-Heimsieg am Samstag gegen RW Darmstadt Platz eins in der Verbandsliga Süd gefestigt. Doch das Ergebnis war deutlicher als der Spielverlauf, denn vor allem in der ersten Halbzeit schlugen sich die Gäste achtbar. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann aber dominiert“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller und sprach von einem wichtigen Schritt auf dem Weg zum Wiederaufstieg. „Die Lage sieht gut aus.“ Gespräche mit potenziellen neuen Spielern für die Hessenliga würden bereits geführt.
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Seligenstadt bleibt dem Spitzenreiter allerdings konsequent auf den Fersen. Und am 16. Mai könnte es zum Showdown kommen, wenn Seligenstadt in Unter-Flockenbach spielt. Die noch verletzten SVU-Leistungsträger Linus Hebling und Simon Katich könnten dann auch wieder mit von der Partie sein.
Tore: 0:1 Aykir (16.), 1:1 Kuhn (45+4.), 2:1 Ertanier (49.), 3:1 Germies (50.), 4:1 Kaiser (70.), 5:1 Marquardt (88.). – Zuschauer: 389. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Aykir (42., RW) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste SVU-Spieler: geschlossene Leistung.