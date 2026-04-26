VL: Flockenbach macht einen weiteren Schritt

Der SVU. festigte seine Führungsposition. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Unter-Flockenbach (jz). Der SV Unter-Flockenbach hat mit dem 5:1 (1:1)-Heimsieg am Samstag gegen RW Darmstadt Platz eins in der Verbandsliga Süd gefestigt. Doch das Ergebnis war deutlicher als der Spielverlauf, denn vor allem in der ersten Halbzeit schlugen sich die Gäste achtbar. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann aber dominiert“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller und sprach von einem wichtigen Schritt auf dem Weg zum Wiederaufstieg. „Die Lage sieht gut aus.“ Gespräche mit potenziellen neuen Spielern für die Hessenliga würden bereits geführt.