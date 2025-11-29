VL: Flockenbach ist in der Winterpause

Unter-Flockenbach (jz).Verbandsligist SV Unter-Flockenbach ist am letzten Spieltag des Jahres unfreiwillig spielfrei, weil beim FCA Darmstadt die Platzverhältnisse zu schlecht sind und so nicht gespielt werden kann. „Der Naturrasen ist wohl unbespielbar“, sagt SVU-Trainer Lukas Cambeis, der sich und sein Team am Wochenende gerne noch einmal gemessen hätte.

Denn schließlich lief es in den vergangenen Wochen durchaus rund beim Hessenliga-Absteiger – auch beim 0:1 zuletzt gegen Bad Homburg hatte der Coach nur wenig zu beanstanden. Der Trainer war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gegen die Routiniers aus Bad Homburg. „Wir waren dominant, gut im Pressing – aber die Torgefahr hat etwas gefehlt“, beobachtetecCambeis. „Wir waren nicht zwingend genug und haben einmal nicht aufgepasst.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Und somit verabschiedet sich der SV Unter-Flockenbach nach zuvor sechs Siegen in Folge mit einer Niederlage in die Winterpause, in die es auch direkt geht: Am Freitagabend war das Abschlusstraining bei den Odenwäldern angesetzt.

Das Spiel beim FCA Darmstadt wird übrigens am 4. April (Karsamstag, 15 Uhr) nachgeholt.