VL: FCA will miese Bilanz aufbessern

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Darmstadt. Sie brauchen Punkte, um im Abstiegskampf der Verbandsliga noch Hoffnung haben zu dürfen. Doch beim FCA Darmstadt sorgt die miese Bilanz gegen den Kontrahenten vom Sonntag für Zurückhaltung, bei Schlusslicht SG Langstadt/Babenhausen ist der Gegner an für sich, der für Vorsicht sorgt – er könnte nicht stärker sein. RW Darmstadt ist an diesem Wochenende spielfrei.

Wie der beste Weg zu diesem Erfolg ist, „darüber haben wir uns Gedanken gemacht – Gedanken, wie wir die Partie angehen“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann. Es gelte, die richtige Mischung zu finden aus Offensive und Defensive, die erst einmal Priorität habe. „Wir wollen die Null in der Abwehr halten“, so der Coach. Damit wäre ein Zähler sicher, „drei wären natürlich besser“. Vielleicht gelingt dem Abstiegskandidaten ja ein entscheidender Sonntagsschuss, wie es der Germania im Hinspiel in Arheilgen gelungen war. „Mit einem 1:0-Sieg für uns wäre ich sehr zufrieden“, sagt Bergemann daher.

Es wird Zeit für eine Premiere. Der FCA hat in den vergangenen Jahren von acht Spielen gegen die Germania sieben verloren – einmal sprang ein Remis heraus. Um im Kampf um den Klassenerhalt weiter hoffen zu dürfen, brauchen die Arheilger nun den ersten Sieg gegen Ober-Roden.

Der Blick auf die Tabelle macht die Rollenverteilung klar. Da der Tabellenletzte aus Langstadt, der sich mit dem Abstieg abgefunden hat. Dort der Spitzenreiter aus Unter-Flockenbach, der zurück in die Hessenliga strebt. Das Schlusslicht hat bisher 18 Spiele verloren, der Tabellenführer 18 Partien gewonnen.

„Es ist eine klare Sache. Zumal die Ernüchterung nach der Niederlage in Neu-Anspach noch groß ist“, sagt Toni Coppolecchia und spricht das 0:1 zuletzt beim direkten Konkurrenten an, durch das die vagen Hoffnungen der SG auf den Ligaverbleib einen heftigen Dämpfer bekamen. Der Sportdirektor der Langstädter machte aber auch deutlich, „dass wir in den restlichen Spielen alles geben werden.“ Erst recht gegen den Tabellenführer.



