VL: FCA und RW bei Spitzenteams Vorgeschichte und sportliche Lage sorgen beim Spiel von Verbandsligist FCA Darmstadt in Seligenstadt für Brisanz +++ RW Darmstadt geht die Partie beim Ersten locker an. Die SG Langstadt/Babenhausen ist im Kellerduell gefordert von Oliver Strerath · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Augen für den Ball: RW Darmstadt (links Philipp Christoph, hier im Spiel gegen Dortelweil) ist in der Fußball-Verbandsliga bei Tabellenführer SV Unter-Flockenbach im Einsatz. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Die Aufgaben könnten nicht schwerer sein. Der FCA Darmstadt und RW Darmstadt treffen an diesem Spieltag auf die Spitze der Verbandsliga. Während die Arheilger beim Tabellenzweiten SF Seligenstadt gefordert sind, müssen die Rot-Weißen bei Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach ran. In anderen Gefilden findet sich der Gegner der SG Langstadt/Babenhausen wieder, die als Vorletzter im Kellerduell bei Schlusslicht FC Neu-Anspach in der Pflicht ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Seligenstadt Seligenstadt 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA 15:00 PUSH „Es ist ein spezielles Spiel“. So umschreibt es Luca Bergemann. Der FCA-Trainer geht dabei nicht nur auf sportliche Aspekte ein, trifft doch ein Aufstiegsaspirant auf einen Abstiegskandidaten. Denn auch die Vorgeschichte beider Teams sorgt für Brisanz, folgten dem Vergleich in Arheilgen Ende September (0:0) Tumulte, ein Verfahren vor dem Verbandsgericht sowie Strafen für Spieler beider Seiten und die Vereine selbst. Bergemann blickt allerdings vielmehr auf die Gegenwart. „Seligenstadt ist sehr formstark, will aufsteigen“, sagt der Coach. Doch auch sein Team ist in Schwung, hat seit der Winterpause 14 Punkte und sich damit Hoffnung auf den Klassenerhalt geholt. „Wir wollen an die vergangenen Spiele anknüpfen, wollen gut reinkommen in die Partie. Schließlich haben auch wir uns Selbstbewusstsein geholt“, so Bergemann: „Und wir wollen etwas Zählbares mitnehmen.“

RW Darmstadt will den Favoriten ärgern

Die Rot-Weißen gehen die Sache beim Spitzenreiter ganz locker an. Warum auch nicht. „Wir können befreit aufspielen, haben durch die gute Punktausbeute zuletzt Selbstvertrauen getankt“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer, der ergänzt: „Und wir haben dort in den vergangenen Jahren immer gut ausgesehen.“ So gut, dass die Darmstädter bei den Überwäldern zweimal in Folge gewonnen haben. Der Druck liegt jedenfalls eindeutig bei den Gastgebern, die im Kampf um die Meisterschaft gewinnen müssen – aus den vergangenen drei Partien holte der SVU nur vier Punkte. Das Hinspiel in Darmstadt war übrigens 3:3 ausgegangen. Es ist eine von bisher zehn Begegnungen, die Unter-Flockenbach nicht gewonnen hat. Geht es nach Lohrer, kommt am Samstag das elfte Spiel in dieser Kategorie dazu. „Wir wollen sie wieder ärgern“, kündigt der Darmstädter Trainer an. SG Langstadt braucht das nächste „positive Erlebnis“